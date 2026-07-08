Sud je zaključio da optužbe protiv Severine zapravo ne predstavljaju krivično djelo

Izvor: Printskrin/ Youtube/ Severina

Sudski postupak koje je zagrebačko Opštinsko krivično državno tužilaštvo vodilo protiv pjevačice Severine Vučković okončan je prvostepenom, nepravosnažnom presudom Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu.

Sud je pjevačicu oslobodio optužbi za nametljivo ponašanje, prenose tamošnji mediji. Tužilaštvo je za Severinu tražilo uslovnu kaznu od deset mjeseci zatvora.

Vidi opis Severina ipak nije kriva! Šok obrt, suđenje 3 godine bilo zatvoreno za javnost, evo šta stoji u presudi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 8 8 / 8

Sud je nakon sprovedenog dokaznog postupka zaključio da se pjevačica nije nametljivo ponašala prema direktorki Osnovne škole Ljiljani Klinger, niti prema bivšoj direktorki Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba, Gordani Buljan Flander.

Kako se nezvanično saznaje, sud je zaključio da optužbe protiv Severine zapravo ne predstavljaju krivično djelo koje joj se stavlja na teret, već da bi eventualno mogle da predstavljaju djelo koje se goni po privatnoj tužbi.

Inače, riječ je o sudskom postupku koji već tri godine traje iza zatvorenih vrata, a koji je pokrenulo Opštinsko krivično državno tužilaštvo u Zagrebu nakon što je otkriveno da je pjevačica Ljiljani Klinger i Gordani Buljan Flander poslala više od 150 poruka različitog sadržaja, revoltiranа njihovim postupanjem u postupku koji se vodio radi donošenja odluke sa kojim će roditeljem živjeti Severinin sin.