"Džaba se budžiš, nismo zaboravili sliku s Albankom": Darko se "dotjerao" u Fotošopu, na mrežama ga razapeli

Darko Lazić nedavno je napravio skandal kada se slikao sa Albankom pokazujući simbol dvoglavog orla, a sada je ponovo izazvao haos na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial

Nakon bure u javnosti koju je izazvala Darkova slika sa Albankom na kojoj zajedno pokazuju dvoglavog orla, folker je na Instagramu objavio fotografiju sa jednog nastupa na kojoj izgleda neprepoznatljivo.

Komentari ispod objave nizali su se munjevitom brzinom, a fanovi nisu krili šok i čuđenje.

Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial

"Svi koriste AI, samo Darko AL!", "Terminator!", "Dobar, Dare, za kratko vrijeme se razvio..." "Hejteri bi rekli da je AI", "Džabe se budžiš, nismo zaboravili sliku s Albankom", glasili su samo neki od komentara zaprepašćenih pratilaca.

Prisjetimo se fotografije na kojoj su mu mnogi zamerili:

Podsjetimo, Darko Lazić našao se u centru skandala nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija sa Albankom gdje su mnogi protumačili da su napravili simbol dvoglavog orla. Darko je objasnio da je slučajno došlo do takve situacije, te da nije ni znao šta taj simbol znači već je samo pružio ruku kako bi se pozdravio sa djevojkom koja ga je zamolila za fotografiju.

- Neću puno da pričam o tome, jedna mala glupost koja se desila spontano, slučajno...ja sam se slikao sa djevojkom kao sa svima, djevojka je pružila ruku ispalo je kao da sam stavio, ne znam ni šta znači taj simbol, ne znam ni šta znači taj simbol, ništa namjerno. Izvinjavam se ljudima ako sam nekog uvrijedio, nisam namjerno, ne zamjeram nikom.

- Djevojku ne poznajem, htela je da se slika, kada je ustala prižio sam joj ruku... ne bih puno da komentarišem, nisam ništa zlo mislio. Spontano je ispalo, ne bih nikoga da uvrijedim, razumite me molim vas - rekao je on.

Darko je nedavno zapjevao na finalu Elite 9:

(Telegraf / MONDO)