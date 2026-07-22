Pevač Darko Lazić suočava se s novim skandalom nakon što je pokazao dvoglavog orla, a ovo su njegovi najpoznatiji ispadi.

Izvor: Printscreen/Prva TV

Pevač Darko Lazić ponovo se našao u centru skandala kada je u javnost isplivala njegova fotografija na kojoj sa nepoznatom devojkom pokazuje simbol dvoglavog orla. Pevač se tim povodom nekoliko puta oglašavao, navodeći da nije znao šta taj simbol znači i da nikoga nije želeo da uvredi.

Pogledajte fotografije Darka Lazića:

Ipak, ovo je samo jedan u nizu ispada talentovanog pevača koji je poznat po izuzetno burnom životu. Iako je u više navrata tvrdio da je odlučio da se potpuno smiri nakon tragične smrti brata Dragana, u javnosti se i dalje neprestano govori o njegovim razvodima, svađama, kao i nesavesnoj vožnji.

Evo kako su Dragan i Darko izgledali zajedno:

Vidi opis Svi skandali Darka Lazića: Dve pucnjave i tuče sa devojkama, a sad pokazao dvoglavog orla Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Ig printscreen lazic.n.n Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/lazic.n.n/Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / lazic.n.n Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 7 7 / 7

Spisak Lazićevih prekršaja počeo je da se niže još 2016. godine, kada je sankcionisan zbog nepropisnog parkiranja, ali i zbog vožnje bez dozvole i prekoračenja brzine.

Isplivao snimak na kome se navodno drogira

Naredni skandal usledio je početkom 2018. godine, kada su u javnost procurile fotografije sa snimka na kojima navodno konzumira beli prah. Pevač je tada kratko poručio da je snimak star devet godina.

Evo kako je ranije izgledao Darko:Lazić je tvrdio da je ostavio narkotike, ali je priznao da alkohol još uvek konzumira.

"Ne smem da se drogiram, zabranili su mi, ne smem da jedem, je l' mogu bar da pijem? Kad sam jeo, kažu: 'Evo ga vepar', kad sam se drogirao, bio sam narkoman, sad kad pijem, verovatno sam alkoholičar. Eto, ne drogiram se, samo vikendom. I to kokain, naravno. Šalu na stranu, pa sve su mi zabranili, moram bar da popijem"

Ispaljeno dva hica na njega

Iste godine našao se i u ulozi žrtve, kako je sam tvrdio, u mestu Umčari je bio fizički napadnut i pretučen, a na njega je ispaljeno i dva hica koja su ga na sreću promašila.

Pogledajte još starijih fotografija Darka Lazića:

Vožnja bez dozvole

Darko je i tokom karantina pravio brojne saobraćajne prekršaje - U Bogdatiću je 28. marta vozio bez vozačke dozvole dok je trajao policijski čas te su ga nadležni organi sproveli na sud. Zatim ga je 29. aprila 2020. godine saobraćajna policija zaustavila u mestu Subotište kod Brestača. Vozio je svoj "Porše Panamera" bez vozačke dozvole.

Evo kakve automobile je vozio:

Darko je tada dao izjavu za medije povodom vožnje tokom policijskog časa.

"Tačno je da sam zakasnio, nakon policijskog časa, zakasnio sam 15-20 minuta zato što sam imao probleme sa kolima, a to da sam vozio - nisam, vozio je moj prijatelj... Ovo je prava istina. Platiću kaznu, jer sam okasnio", rekao je tada Lazić, a navodno je morao da plati po 100.000 dinara za svaku kaznu. Ukupno 200.000 dinara.

Potegao pištolj na verenicu?

Potom se našao centru medijske pažnje kada je njegova tadašnja partnerka Marina Gagić spakovala stvari i napustila njihov dom u Brestaču. Kako se tada pisalo, svemu je prethodila žestoka svađa u kojoj je Lazić navodno potegao pištolj i pucao u televizor. Inače, njih dvoje iz ove veze imaju sina Alekseja.

Ovako izgleda Marina Gagić:

Skandali sa Anom Sević

Ubrzo je usledila nova drama, ovog puta zbog automobila koji je još 2014. poklonio bivšoj supruzi Ani Sević. Pevačica je morala na saslušanje u policiju jer su na kolima bile lažne tablice, a Darka su mediji u tom periodu povezivali i sa uhapšenim Veljkom Belivukom.

Pogledajte fotograije Ane Sević:

Ulje na vatru dolila je i vest da Ana Sević potražuje čak 1,4 miliona dinara na ime neplaćenih alimentacija za ćerku Lorenu, što je potpuno razorilo njihove odnose.

Turbulentna veza sa Barbarom Bobak

Ni naredna veza sa pevačicom Barbarom Bobak nije protekla mirno. Započeli su romansu dok je Darko još bio na korak od braka sa Marinom, a pratili su je brojni incidenti.

Pogledajte fotografije Barbare i Darka:

Mediji su brujali o tome da se par fizički sukobio u hotelskoj sobi posle nastupa u Beču početkom februara 2022. godine. Navodno, to im nije bila prva tuča, do sličnog skandala došlo je i na jednom punoletstvu, kada se pevač Uroš Živković udvarao Barbari, što je izazvalo novu ljubomornu scenu.

Evo kako Barbara danas izgleda:

Vožnja pod dejstvom

U aprilu 2022. godine, policija ga je zaustavila i uhapsila na Novom Beogradu jer je vozio brzinom od 117 km/h pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, i to bez važeće vozačke dozvole.

Novi incident dogodio se 25. septembra 2025. godine na moto-putu kod Beogradske arene, kada je izazvao saobraćajnu nezgodu. Lazić je tada upravljao vozilom sa čak 1,9 promila alkohola u krvi i bez važeće srpske vozačke dozvole, umesto koje je priložio stranu.