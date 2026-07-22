"Ja sam jedini muškarac kojem je Stanija platila": Šok tvrdnje Kristijana Golubovića, tvrdi da su bili intimni 6 puta

Kristijan Golubović tvrdi da je sa Stanijom imao intimne odnose nekoliko puta tokom 'Farme', čak rizikujući svoj brak.

Izvor: TV Pink/screenshot

Rat bivših rijaliti cimera ne jenjava nakon što je Stanija Dobrojević odnijela pobjedu u rijalitiju „Elita 9“ i osvojila glavnu nagradu od 100.000 eura. Nakon što je Kristijan Golubović iznio frapantne tvrdnje o njihovom odnosu, starleta je odlučila da mu žestoko odgovori i otkrije detalje dešavanja sa popularnog imanja.

Kristijan je šokirao javnost izjavom da su on i Stanija tokom učešća u „Farmi“ bili intimni pet ili šest puta i da su „išli do kraja“, kao i da je zbog nje rizikovao brak.

Pored toga, on je pomenuo i dramu u vezi sa „pilulom za dan poslije“ koju je Stanija navodno pokušala da sakrije.

Pobjednica „Elite 9“ ove navode bijesno je demantovala. Ona tvrdi da nikada nije bila intimna sa njim, već da je u hotelsku sobu odvela potpuno drugog dečka, dok je Kristijan samo došao da je „ljubi ispod pokrivača“.

„Juče me je pozvala jedna drugarica koja je veliki poznavalac rijaliti programa i rekla mi da sam prikazan i kao dio Stanijinih uspomena. Drugarica mi je rekla da sam ja Staniji neostvarena ljubav za sva vremena. Ja sam jedini muškarac kome je ona nešto platila, šta god to bilo – ljubavnu ili intimnu uslugu. Prema meni je bila korektna, sve do trenutka kada je došlo do podjele novca i nekoliko hiljada eura. Tada je pokazala jednu crtu karaktera koja mi se nije dopala. Nikada nijesam mogao emotivno da se vežem za nju niti da budem u vezi sa njom. Ipak, moram da kažem da je uredna, pedantna, sportski tip i da smatram da je, u suštini, dobar čovjek“, rekao je Kristijan Golubović za Redtv.

Stanija demantovala Kristijana

Najveći šok uslijedio je kada je Stanija prebacila loptu i otkrila na koga se, prema njenim riječima, zapravo odnose priče o vrelim akcijama.

„Nema s**** u hotelu, ni s**** u senu, sve je to bila Balerina, koja se plašila da nije ostala trudna s njim“, izjavila je Dobrojevićeva, objasnivši da su sve te afere pripisane njoj jer su ona i Kristijan tada važili za najjači rijaliti tandem.