Ovo je najpoznatija pesma Olivere Katarine koju joj je Hrvatica ukrala: Izbila teška svađa, isplivala istina

Olivera Katarina preminula je u 87. godini, a iza sebe je ostavila more hitova od kojih je možda i najpoznatiji "Đelem, đelem".

Izvor: printscreen/youtube/ Olivera Katarina DIVA

Čitav region se sa tugom oprašta od istinske umetničke dive Olivere Katarine, koja nas je napustila u 87. godini. Iza sebe je ostavila neizbrisiv trag, nezaboravne uloge i glas koji je osvajao svet, ali i buran život prepun anegdota o kojima se i danas raspreda.

Podsetite se kako je Olivera izgledala tokom najveće slave

Dok se javnost ovih dana priseća njenih najvećih uspeha, iz prošlosti ponovo izranja i intrigantna priča o njenom nekadašnjem velikom sukobu sa hrvatskom muzičkom zvezdom Terezom Kesovijom

Izvor: Youtube/RTL

Kako je i sama Olivera jednom prilikom priznala, kamen spoticanja i glavni razlog ovog estradnog razdora bila je, ni manje ni više, nego kultna pesma "Đelem, đelem".

Podsetite se Oliverine izvedbe:

Olivera Katarina - Đelem, đelem Izvor: YouTube

- Na moje veliko razočaranje Tereza Kesovija došla je do teksta i cele ideje da se "Đelem, đelem" prepeva. I snimila je verziju na francuskom. Bila sam vrlo ljuta - rekla je ona svojevremeno, dok je "Plavi vesnik" u februaru 1968. godine preneo njenu izjavu:

- Bila sam uvređena ne zato što je Tereza snimila "Đelem, đelem" već zato što je pokušala moju pesmu da sinhronizuje na francusko tržište. Prikupljajući romske pesme, uložila sam veliki trud i želela sam, kao i svi pevači, ekskluzivnost.

Na dan premijere Katarinine pesme, Terezina produkcija kuća izdala je Kesovijinu ploču sa kompozicijom "Đelem, đelem" na francuskom jeziku.

- Šta sam mogla da uradim nego da kompoziciju otpevam na romskom - rekla je Olivera Katarina, a zatim zapevala "Đelem, đelem " i na francuskom.