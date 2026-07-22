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Svi su je znali kao Oliveru Katarinu, a ovo je njeno pravo ime: Otkriveno kako je dobila umjetnički nadimak

Svi su je znali kao Oliveru Katarinu, a ovo je njeno pravo ime: Otkriveno kako je dobila umjetnički nadimak

Autor Ana Živančević
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Iako je svi pamte kao Oliveru Katarinu, malo ko zna kako je čuvena pjevačica i glumica dobila svoje umjetničko ime.

Svi su je znali kao Oliveru Katarinu, a ovo je njeno pravo ime Izvor: Youtube/printscreen/Olivera Katarina DIVA

Glumica Olivera Katarina ostvarila je bogatu karijeru pod umjetničkim imenom, dok njeno pravo ime mnogi nisu znali. 

Čuvena glumica koja je juče preminula, rođena je davne 1940. godine u Beogradu kao Olivera Petrović.

Svoje djevojačko prezime prvi put je promijenila udajom za Vuka Vuča, a ubrzo nakon razvoda udala se za Miladina Šakića.

Pogledajte kako je izgledala u mladosti Olivera:

Nažalost, nedugo nakon rođenja njihovog sina, ostala je udovica.

Međutim, publika ju je najbolje znala kao Oliveru Katarinu. Naime, njena majka se zvala Katarina, a umrla je vrlo mlada, zbog čega ga je glumica dodala u umjetničko ime.

Najbitnije uloge je ostvarila u filmovima "Vojnik", "Ima ljubavi, nema ljubavi", "Partizani", ali je najpoznatija bila kao Lenče u filmu "Skupljači perja" iz 1967. za koji je nagrađena na Filmskom festivalu u Kanu.

Pogledajte kako je kasnije izgledala:

Poslednju ulogu je odigrala 2008. u filmu "Čarlston za Ognjenku".

Pored glume, bavila se i muzikom, a najviše je pjevala izvorne narodne i romske pjesme. Objavila je desetine albuma i stotine pjesama, a najpoznatije su njene izvedbe numera "Niška banja", "Đelem, đelem", "Alaj mi je večeras po volji", "Verka kaluđerka" i druge.

Izvor: Nova/ MONDO

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Tagovi

olivera katarina ime nadimak

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