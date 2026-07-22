Iako je svi pamte kao Oliveru Katarinu, malo ko zna kako je čuvena pjevačica i glumica dobila svoje umjetničko ime.

Izvor: Youtube/printscreen/Olivera Katarina DIVA

Glumica Olivera Katarina ostvarila je bogatu karijeru pod umjetničkim imenom, dok njeno pravo ime mnogi nisu znali.

Čuvena glumica koja je juče preminula, rođena je davne 1940. godine u Beogradu kao Olivera Petrović.

Svoje djevojačko prezime prvi put je promijenila udajom za Vuka Vuča, a ubrzo nakon razvoda udala se za Miladina Šakića.

Pogledajte kako je izgledala u mladosti Olivera:

Nažalost, nedugo nakon rođenja njihovog sina, ostala je udovica.

Međutim, publika ju je najbolje znala kao Oliveru Katarinu. Naime, njena majka se zvala Katarina, a umrla je vrlo mlada, zbog čega ga je glumica dodala u umjetničko ime.

Najbitnije uloge je ostvarila u filmovima "Vojnik", "Ima ljubavi, nema ljubavi", "Partizani", ali je najpoznatija bila kao Lenče u filmu "Skupljači perja" iz 1967. za koji je nagrađena na Filmskom festivalu u Kanu.

Pogledajte kako je kasnije izgledala:

Vidi opis Svi su je znali kao Oliveru Katarinu, a ovo je njeno pravo ime: Otkriveno kako je dobila umjetnički nadimak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Nebojša Mandić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 8 8 / 8

Poslednju ulogu je odigrala 2008. u filmu "Čarlston za Ognjenku".

Pored glume, bavila se i muzikom, a najviše je pjevala izvorne narodne i romske pjesme. Objavila je desetine albuma i stotine pjesama, a najpoznatije su njene izvedbe numera "Niška banja", "Đelem, đelem", "Alaj mi je večeras po volji", "Verka kaluđerka" i druge.

Vidi opis Svi su je znali kao Oliveru Katarinu, a ovo je njeno pravo ime: Otkriveno kako je dobila umjetnički nadimak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube printscreen/ Olivera Katarina DIVA Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube/printscreen/Olivera Katarina DIVA Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube/printscreen/aristandar Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube/printscreen/aristandar Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube/printscreen/Olivera Katarina DIVA Br. slika: 6 6 / 6 AD

Izvor: Nova/ MONDO