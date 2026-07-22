Nevrijeme u Skoplju izazvalo je veliku štetu, a Boki 13 ostao je bez krova na novoj kući.

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Jako nevrijeme koje je juče popodne pogodilo Skoplje napravilo je ogromnu štetu po gradu, a nastradao je i dom šoumena Bokija 13. Vjetar koji je duvao brzinom većom od 100 km/h čupao je drveće i skidao krovove, pa je tako bez krova ostala i nova kuća u koju se Boki nedavno uselio.

On je na društvenim mrežama objavio snimke razrušene ulice i pokazao štetu koja je ostala nakon oluje.

Pogledajte kako sada izgleda njegova kuća:

"Odletio mi krov sa kuće. Da mi uzmu sve, auu", napisao je Boki 13.

Podsjetimo, Boki 13 se nedavno oglasio putem društvenih mreža povodom informacija o krađi u njegovom domu u Skoplju.

Jovanovski je potvrdio ove navode i objasnio da je u vrijeme incidenta bio van Sjeverne Makedonije, tačnije u posjeti Beogradu.

Pogledajte fotografije Bokija 13:

Vidi opis Uništena kuća Bokija 13, krov odletio u sekundi: Nakon pljačke, doživio novu katastrofu u Skoplju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 10 / 10

"Kako bi prestale sve spekulacije i brojni pozivi medija, obavještavam javnost da je tačno da sam bio žrtva teške krađe i provale u svom domu u Skoplju, koja se dogodila u ranim jutarnjim časovima danas."

Dodao je da se u trenutku događaja nalazio u Beogradu, kao i da zbog istrage u ovom trenutku ne može da iznosi dodatne informacije.

"Tačno je i da sam se u trenutku događaja nalazio u Beogradu. Zbog interesa istrage, u ovom trenutku nisam u mogućnosti da dajem dodatne izjave, komentare niti informacije u vezi sa ovim slučajem", rekao je on.