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"Idem u stanicu policije da dam izjavu": Bora Santana se oglasio nakon što ga je prijavila bivša žena

"Idem u stanicu policije da dam izjavu": Bora Santana se oglasio nakon što ga je prijavila bivša žena

Autor Dragana Tomašević
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Milica Kemez iznela uznemirujuće tvrdnje, Santana ide u policiju da da izjavu

"Idem u stanicu policije da dam izjavu": Bora Santana se oglasio nakon što ga je prijavila bivša žena Izvor: Kurir

Bora Santana oglasio se nakon što ga je bivša žena Milica Kemez prijavila za pretnje ubistvom. On je rekao da je dobio poziv pripadnika policije i da i dalje ne zna o čemu se radi.

Bora je rekao da po izlasku iz rijalitija nije kontaktirao s bivšom ženom.

"Ko zna zašto je to uradila baš sada. Zvali su me inspektori, treba da idem sjutra u policijsku stanicu da se javim na razgovor. Ja nemam njen broj telefona i ne znam o čemu je riječ. Mislim da je u pitanju situacija kada sam u Eliti kroz san govorio gluposti i sutradan sam se odmah za to izvinio" rekao nam je on i dodao:

"U šoku sam, pod velikim sam stresom. Sada ću da zovem advokata, pa ću sjutra otići u stanicu policiju da saznam sve o čemu se radi."

(Blic, MONDO)

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Tagovi

Bora Santana milica kemez

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