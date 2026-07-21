"Idem u stanicu policije da dam izjavu": Bora Santana se oglasio nakon što ga je prijavila bivša žena

Milica Kemez iznela uznemirujuće tvrdnje, Santana ide u policiju da da izjavu

Izvor: Kurir

Bora Santana oglasio se nakon što ga je bivša žena Milica Kemez prijavila za pretnje ubistvom. On je rekao da je dobio poziv pripadnika policije i da i dalje ne zna o čemu se radi.

Bora je rekao da po izlasku iz rijalitija nije kontaktirao s bivšom ženom.

"Ko zna zašto je to uradila baš sada. Zvali su me inspektori, treba da idem sjutra u policijsku stanicu da se javim na razgovor. Ja nemam njen broj telefona i ne znam o čemu je riječ. Mislim da je u pitanju situacija kada sam u Eliti kroz san govorio gluposti i sutradan sam se odmah za to izvinio" rekao nam je on i dodao:

"U šoku sam, pod velikim sam stresom. Sada ću da zovem advokata, pa ću sjutra otići u stanicu policiju da saznam sve o čemu se radi."

(Blic, MONDO)