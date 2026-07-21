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Milica Kemez prijavila bivšeg muža policiji? Tvrdi da joj je Bora Santana prijetio smrću, otkriveni detalji

Milica Kemez prijavila bivšeg muža policiji? Tvrdi da joj je Bora Santana prijetio smrću, otkriveni detalji

Autor Dragana Tomašević
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Milica Kemez juče je prijavila Boru Santanu zbog navodnih prijetnji smrću.

Milica Kemez prijavila bivšeg muža policiji? Izvor: Youtube prinstcreen / Zadruga

Jutro nakon finala Elite 9, osvanula je vijest da je voditeljka i bivša rijaliti učesnica Milica Kemez, navodno prijavila Boru Santanu policji.

Milica je u ponedeljak uveče došla u policijsku stanicu i prijavila da joj je bivši suprug uputio ozbiljne prijetnje, navodeći da joj je rekao da će je ubiti. Slučaj je prijavljen nadležnim organima, koji će utvrditi sve okolnosti ovog događaja, saznaje Telegraf.

Bora Santana je do skoro bio učesnik rijalitija "Elita", iz kojeg je nedavno izašao, a sada se našao u centru ozbiljnih optužbi koje je protiv njega iznijela bivša supruga.

Sam Santana nije obaviješten o prijavi.

"Ne znam o čemu je riječ, provjeriću, pa ću se javiti. Znam da je bilo nešto u rijalitiju da sam rekao, buncao pa sam se izvinio, ali to je bilo prije mjesec i po dana. Provjeriću o čemu se radi" rekao je Santana Telegrafu.

Milica Kemez i Bora Santana vjenčali su se u maju 2024. godine, ali njihov brak nije dugo potrajao. Nakon brojnih nesuglasica odlučili su da se razvedu, a njihov odnos je i posle razvoda ostao turbulentan.

(Telegraf, MONDO)

Tagovi

Bora Santana milica kemez

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