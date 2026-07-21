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"Otišla sam kući kada sam videla da niko neće doći": Poznata pevačica nije prodala nijednu kartu za nastup

"Otišla sam kući kada sam videla da niko neće doći": Poznata pevačica nije prodala nijednu kartu za nastup

Autor Ana Živančević
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Poznata pevačica Danijela Martinović doživela je koncertni debakl kada nije prodala nijednu kartu.

"Otišla sam kući kada sam videla da niko neće doći": Poznata pevačica nije prodala nijednu kartu za Izvor: Instagram printscreen/danijelamartinovicofficial

Mnoge današnje velike zvezde suočile su se sa neprijatnim situacijama i neuspesima na samom početku svojih karijera. Jedna od njih je i poznata hrvatska pevačica Danijela Martinović, koja je jednom prilikom doživela pravi koncertni debakl kada za njen nastup nije prodata nijedna jedina karta.

Umesto da je ovaj događaj obeshrabri, on joj je poslužio kao "vetar u leđa" i motivacija za dalji rad, nakon čega je postigla ogroman uspeh. Prisećajući se ovog specifičnog nastupa u emisiji "Special Happy Show", pevačica je izjavila:

"Bio je jedan disko klub u blizini čini mi se Siska, gde sam imala apsolutno rekordnih nula prodatih karata. Nikad to ne bih promenila, jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo, a nekoliko meseci nakon toga počeli su se događati 'Zovem te ja', 'Ide mi, u životu ide mi', 'Što sam ja, što si ti', 'Neka mi ne svane'", nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo”.

Kasnije smo se šalili

Kada je shvatila da su u klubu prisutni samo konobari, Danijela nije izašla na binu, već se uputila kući, ali je istakla da to nije doživela tragično. O tome svedoče i njene reči o važnosti istrajnosti.

"Ne, bili su samo konobari. Otišla sam kući kada smo videli da neće niko doći, ali moram reći da nisam imala stres, strah, neku neizvesnost. Kasnije smo se čak šalili na taj račun i došli do pouke - nikada ne treba odustati u životu, apsolutno nikada".

Izvor: Pulsonline/ MONDO

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otkazan nastup Danijela Martinović

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