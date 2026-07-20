"Mlada pobjegla sa svadbe, pa za sat vremena našli drugu": Poznati harmonikaš otkrio šok detalje sa veselja

Borko Radivojević, virtuoz na harmonici, otkriva neobične situacije sa svadbi i surove realnosti estrade.

Izvor: Instagram printscreen/borko_official_

Virtuoz na harmonici Borko Radivojević godinama je prisutan na najvećim slavljima, a iza njega su brojne priče koje bi, kako i sam priznaje, jednog dana mogle da završe u knjizi. Otvoreno je govorio o najtežim trenucima, neobičnim situacijama sa svadbi, bakšišu, mladim pjevačima, ali i surovim pravilima estrade.

Tokom dugogodišnje karijere prisustvovao je brojnim neobičnim situacijama, ali jedna svadba nadmašila je sve ostale. Kada su muzičari stigli po mladu, zatekli su prazan stan.

"Doživio sam da na svadbi nema mlade. Otišli smo ujutru po nju, a mladenci su prethodno došli iz inostranstva i dobili stan od mladoženjinog oca. Kada smo stigli, shvatili smo da su pokupili stvari i pobjegli", ispričao je Borko.

"Mladu su pronašli za sat vremena i svadba je nastavljena. Nisu pronašli onu koja je pobjegla, već drugu! Šta posle toga može da me iznenadi na svadbi? Mislim da više ništa ne može – poručio je kroz smijeh.

"Nekada mi je draže da sviram ljudima koji nemaju novca"

Govoreći o bakšišu, Radivojević je istakao da količina novca ne određuje atmosferu niti ljubav prema muzici.

"Nekada mi bude draže da sviram ljudima koji nisu u mogućnosti da časte muziku, ali vidim koliko vole pjesmu i koliko je osjećaju. Nekada bude mnogo novca, ali nije zbog muzike, već da bi se taj novac vidio. To me ne radi dovoljno", iskren je bio harmonikaš.

Kako kaže, naručenu pjesmu ne vezuje za to da li je neko dao bakšiš.

"Dešava se da neko da veliku novčanicu, a da ne stignemo da mu odsviramo pjesmu. Trudim se da svakoga ispoštujem koliko god mogu", objasnio je Borko.