Otkriveno ko sve nije došao na svadbu Tejlor Svift: Razlozi su bizarni, sportista otišao na golf

Vjenčanje Tejlor Svift i Travisa Kelsija izazvalo je brojne komentare o izostanku poznatih zvanica, uključujući Blejk Lajvli i Kardašijane.

Izvor: Patrick Smith / AFP / Profimedia

Prošlo je dvije nedelje od glamuroznog vjenčanja Tejlor Svift i Travisa Kelsija u njujorškom Medison Skver Gardenu, a mediji i dalje bruje o spisku zvanica koje se nisu pojavile pred 1.000 gostiju. Dok su neki parovi prekinuli odnose sa mladencima, drugi su imali opravdane ili potpuno bizarne razloge za nedolazak na ovaj istorijski estradni događaj.

Pukla prijateljstva i zabranjene pozivnice

Najveću pažnju javnosti privukao je izostanak Blejk Lajvli i Rajana Rejnoldsa. Nekada nerazdvojne drugarice, Blejk i Tejlor su drastično zahladile odnose nakon što je Lajvli uvukla pevačicu u svoju javnu dramu oko filma sa Džastinom Baldonijem. Iako izvori tvrde da je Tejlor na kraju ipak poslala pozivnicu kao neku vrstu maslinove grančice, Blejk i Rajan su taj dan odlučili da provedu u Lejk Plesidu, prateći konjičko takmičenje svoje ćerke.

Sa druge strane, izostanak rijaliti klana Kardašijan-Džener bio je potpuno očekivan. Niko od članova ove imperije nije ni dobio pozivnicu, jer je stara porodična drama sa Kanjeom Vestom trajno zatvorila vrata ovoj porodici. Slična sudbina zadesila je i glumca Majlsa Telera i njegovu suprugu Kejli, čije je dugogodišnje prijateljstvo sa Tejlor očigledno postalo prošlost, pa su i oni ostali bez koverte.

Za razliku od njih, manekenka Karli Klos je očigledno uspjela da izgladi stare nesuglasice sa pop zvijezdom, pa se na iznenađenje mnogih našla među zvanicama.

Bizarni i iskreni izgovori: Od golfa do brisanja mejlova

Dok su neka prijateljstva pukla, pojedini nesuđeni gosti ponudili su prilično iskrene, pa čak i komične izgovore. Košarkaška legenda Čarls Barkli bio je brutalno direktan, priznavši da je pozivnicu odbio jer jednostavno ne ide ni na vjenčanja ni na sahrane. Barkli je javno poručio da mu je draže da kulira i igra golf nego da se dotjeruje za crveni tepih.

Još bizarniju grešku napravio je muzički producent Garet "Džeknajf"Li. On je digitalnu pozivnicu za vjenčanje decenije zamijenio za običan spam i bez razmišljanja je obrisao iz svog sandučeta.

Ozbiljnije objašnjenje stiglo je od glumice Džejmi King, koja je propustila svadbu uprkos tome što je Tejlor krštena kuma njenom sinu. Njen PR tim je objasnio da je dječak još uvijek premlad za tako masovne proslave, ali i da je za njih dve kumstvo duboko lična i duhovna obaveza koja nema nikakve veze sa javnim i medijskim pojavljivanjima.