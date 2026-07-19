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"Pokajaćeš se kad se otrezniš": Katarinu Živković iznenadio fan skupocjenim poklonom, a njena reakcija je sve

"Pokajaćeš se kad se otrezniš": Katarinu Živković iznenadio fan skupocjenim poklonom, a njena reakcija je sve

Autor Marina Cvetković
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Katarina Živković priredila je veče za pamćenje u najvećoj diskoteci u Inđiji, ali je jedan trenutak posebno privukao pažnju prisutnih.

"Pokajaćeš se kad se otrezniš": Katarinu Živković iznenadio fan skupocjenim poklonom, a njena reakcija je sve Izvor: Instagram printscreen

Dok je Katarina Živković izvodila svoj veliki hit "Kad te ne volim", u dijelu pjesme u kojem pjeva stihove: "Šta poželiš to i dobiješ, lake žene lako kupuješ, dobra kola, sat i cipele, ali mene ne možeš", jedan od fanova prišao je bini, skinuo skupoceni sat Roleks sa svoje ruke i pružio ga pjevačici kao poklon.

Katarina je uzela sat u ruke, pogledala ga, a zatim pokazala da joj je mnogo važniji gest nego vrijednost poklona. Pred prepunom diskotekom kroz osmjeh je poručila:

"Pokajaćeš se kad se otrezniš, tako da ti vraćam sat."

Pogledajte:

Mladić je ostao iznenađen njenom reakcijom, i nekoliko puta insistirao da prihvati skupocjeni poklon, međutim, pjevačica je ostala pri svojoj odluci i kategorično odbila da zadrži Roleks, nakon čega mu ga je vratila.

Inače, Katarina je iste večeri napravila atmosferu za pamćenje! Publika je od prvog do poslednjeg trenutka pevala uglas njene nove pjesme, ali i hitove koji godinama važe za neizostavan dio svakog njenog nastupa.

Da je jedna od najtraženijih pjevačica na domaćoj estradi potvrđuje i njen radni tempo. Ona nastupa čak četiri do pet puta nedeljno, a gotovo svaki njen nastup bude rasprodat i ispunjen do poslednjeg mjesta, što još jednom potvrđuje njenu veliku popularnost i vernu publiku.

A evo sa kim provodi svaki svoj slobodni trenutak:

(Kurir / MONDO) 

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Katarina Živković poklon

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