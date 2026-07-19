Katarina Živković priredila je veče za pamćenje u najvećoj diskoteci u Inđiji, ali je jedan trenutak posebno privukao pažnju prisutnih.
Dok je Katarina Živković izvodila svoj veliki hit "Kad te ne volim", u dijelu pjesme u kojem pjeva stihove: "Šta poželiš to i dobiješ, lake žene lako kupuješ, dobra kola, sat i cipele, ali mene ne možeš", jedan od fanova prišao je bini, skinuo skupoceni sat Roleks sa svoje ruke i pružio ga pjevačici kao poklon.
Katarina je uzela sat u ruke, pogledala ga, a zatim pokazala da joj je mnogo važniji gest nego vrijednost poklona. Pred prepunom diskotekom kroz osmjeh je poručila:
"Pokajaćeš se kad se otrezniš, tako da ti vraćam sat."
Pogledajte:
"Pokajaćeš se kad se otrezniš": Katarinu Živković iznenadio fan skupocjenim poklonom, a njena reakcija je sve
Mladić je ostao iznenađen njenom reakcijom, i nekoliko puta insistirao da prihvati skupocjeni poklon, međutim, pjevačica je ostala pri svojoj odluci i kategorično odbila da zadrži Roleks, nakon čega mu ga je vratila.
"Pokajaćeš se kad se otrezniš": Katarinu Živković iznenadio fan skupocjenim poklonom, a njena reakcija je sve
Inače, Katarina je iste večeri napravila atmosferu za pamćenje! Publika je od prvog do poslednjeg trenutka pevala uglas njene nove pjesme, ali i hitove koji godinama važe za neizostavan dio svakog njenog nastupa.
Da je jedna od najtraženijih pjevačica na domaćoj estradi potvrđuje i njen radni tempo. Ona nastupa čak četiri do pet puta nedeljno, a gotovo svaki njen nastup bude rasprodat i ispunjen do poslednjeg mjesta, što još jednom potvrđuje njenu veliku popularnost i vernu publiku.
A evo sa kim provodi svaki svoj slobodni trenutak:
"Pokajaćeš se kad se otrezniš": Katarinu Živković iznenadio fan skupocjenim poklonom, a njena reakcija je sve
(Kurir / MONDO)