Oglasila se žena Uroša Plavšića nakon hapšenja: U jeku drame objavila fotografiju i sve rekla jednim potezom

Hapšenje bivšeg košarkaša Uroša Plavšića izazvalo je brojne reakcije, a njegova supruga Jovana Tomić podelila je emotivnu fotografiju sa venčanja.

Izvor: Instagram printscreen

Vest o hapšenju bivšeg košarkaša Uroša Plavšića odjeknula je u javnosti, a ubrzo nakon toga na društvenim mrežama oglasila se i njegova supruga Jovana Tomić.

Plavšić je, podsetimo, uhapšen u petak po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nakon incidenta koji se dogodio u krugu Vojnomedicinske akademije (VMA).

Jovana je na Instagramu podelila fotografiju sa njihove svadbene ceremonije, koja je održana samo dan pre nego što je došlo do incidenta. Na fotografiji mladenci razmenjuju poljubac i nazdravljaju šampanjcem, dok Jovana blista u kratkoj zlatnoj haljini.

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Iako se njen suprug našao u centru pažnje zbog hapšenja, influenserka se nije oglašavala povodom slučaja, niti je uz fotografiju ostavila bilo kakvu poruku ili komentar, već je objavila samo zajednički trenutak sa venčanja.

Evo kako je ono izgledalo 2 dana pre hapšenja:

Trpela pritiske i buling zbog veze sa košarkašem

Podsetimo, Jovana je i ranije otvoreno govorila o pritiscima i uvredama koje je trpela na društvenim mrežama zbog veze sa Urošem Plavšićem. Kako je ispričala, negativni komentari postali su učestaliji nakon što je potpisao za Crvenu zvezdu i nastupio na Olimpijskim igrama. Uprkos tome, isticala je da ne dozvoljava da je takve stvari poremete i da nastavlja da sa svojim pratiocima deli trenutke iz privatnog života.

"Furam svoju priču i kontent i objavljujem neke naše lepe trenutke i momente, ali to je nešto što bih generalno prikazivala na društvenim mrežama. Nije on sad došao u moj život pa ja odjednom snimam 'Get ready with me' ili nešto slično. Ne znam zašto je to tako, ali ja sam debelokožac što se tiče tih stvari, to sam naučila u Survajveru. Ako tamo neka Marica smatra da sam ja needukovana glupača, ja na to ne mogu da utičem".

Još njenih slika pogledajte u galeriji:

Vidi opis Oglasila se žena Uroša Plavšića nakon hapšenja: U jeku drame objavila fotografiju i sve rekla jednim potezom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / jovi_tomi Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / jovi_tomi Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / jovi_tomi Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / jovi_tomi Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / jovi_tomi Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / jovi_tomi Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Kurir / MONDO)