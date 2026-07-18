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Pjevačici ukrali bakšiš od 150.000 €: Za samo jednu pjesmu na svadbi uzela 5.000 eura, ali je ostala bez ičega

Pjevačici ukrali bakšiš od 150.000 €: Za samo jednu pjesmu na svadbi uzela 5.000 eura, ali je ostala bez ičega

Autor Marina Cvetković
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Ljupka Stević se prisetila kako je ostala bez ogromnog bakšiša.

Pjevačici ukrali bakšiš od 150.000 €: Za samo jednu pjesmu na svadbi uzela 5.000 eura, ali je ostala Izvor: Instagram/ljupkastevic/printscreen

Pjevačica Ljupka Stević otkrila je da joj je na jednoj romskoj svadbi u Italiji ukraden cijeli bakšiš. Gosti su bili izdašni, ali je na kraju ostala bez ičega.

„Smatram da sam nesebična osoba koja je uvijek spremna da pomogne i zaštiti slabije od sebe“, istakla je pjevačica za Grand, prisjećajući se pomenute situacije na romskoj svadbi.

„To je postala anegdota. Bila je u pitanju svadba u Italiji. Pa dobro, dječica su prolazila i kada su vidjela gomilu novca, kako da ga ne uzmu? Na tom veselju bakšiš je iznosio oko 150.000 eura“, objasnila je Ljupka.

Na pitanje novinara gdje je dobila najveći bakšiš i o kojoj sumi je riječ, pjevačica je iznenadila odgovorom.

„Mislim da sam najveći bakšiš dobila upravo na romskim svadbama, ali ga u tom trenutku nijesam brojala. Bilo je oko 5.000 eura za jednu pjesmu, čak nije bila u pitanju ni cijela pjesma“, prisjetila se Ljupka.

„Prosto, kod njih su takvi običaji. Nije bilo novca samo na romskim svadbama, bilo ga je i na nastupima. U Bosni zna da bude baš dobro kada smo mi muzičari u pitanju“, kazala je ona.

Na pitanje novinara da li su na nastupima galantniji momci ili djevojke, Ljupka je odgovorila:

„Časte i momci i djevojke. Momci više, ali znaju i djevojke da budu široke ruke“, rekla je pjevačica za Grand.

Podsjetimo, Ljupka se nedavno vratila sa odmora koji je provela sa dečkom na Kritu. Govoreći na jednoj manifestaciji u Vrnjačkoj Banji o tome kakvo vjenčanje priželjkuje, priznala je da je promijenila mišljenje.

„Do skoro sam razmišljala o svadbi, ali sam već malo posustala. Okupljaš prijatelje i rodbinu, bole te noge. Ja sam neko ko želi da sve bude idealno do perfekcije. Ako jedna sitnica ne bude kako treba, biću nervozna. Vikaću na ljude, dekoratere, konobare i organizatore... Zato je možda bolje da ne pravimo svadbu“, rekla je kroz osmijeh.

Pogledajte Ljupkine slike sa novim dečkom:

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Tagovi

Ljupka Stević pjevačica

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