BIVŠEM RAZLUPALA KOLA, SAD OTKRILA DA LI SU SE ČULI POSLE SKANDALA! Ljupka Stević o ljubavnom životu - To je ZAVRŠENO!

Ljupka Stević je prije dvije godine napravila skandal, zbog kojeg se ni danas ne kaje, a evo kakav je sada njen ljubavni status.

Pjevačica Ljupka Stević ostavila je za sobom turbulentan period, a poslednji skandalozni ljubavni raskid je preplavio medije, kada je bivšem momku, generalu Dragiši Simiću, zbog ljubomore razbila dva automobila. Od skandala je prošlo dvije godine i nakon toga je rekla da više nikada neće naći dečka, ali sada priznaje da se ipak nada budućem.

"Ne postoji ni bivši ni sadašnji, ali se nadam budućem. Ali, imala sam buran vikend, 20 sati nespavanja, nekoliko vožnji, a evo, sada sam ovde. Nemam ni vremena ni za ljubav iskreno. Nemam vremena ni da izlazim, a ni da se krećem. Svi ti moji udvarači jedino mogu negdje usput da me sretnu. Neka veza mi nije ni fokus, a ni predmet interesovanja, jer u ovom trenutku ne bih mogla ni da se posvetim nekome onako kako treba", priznala je Ljupka Stević i rekla šta misli o tome da bivše ljubavi mogu postati i buduće.

"Mislim da ne, bar iz nekog mog iskustva. Nikada se nisam vraćala na staro, sve što je bivše kod mene ostaje u prošlosti. Ako je ljubav velika ili ako postoji, možda jeste moguće, ali ja sam malo drugačija. Kod mene su bivši zabetonirani", izjavila je, pa otkrila da li se nakon skandala ikada čula s bivšim partnerom Simićem.

"To je apsolutno završena priča, to je bilo prije oko dvije godine, bilo je davno. Zaista, bivšima želim sve najbolje, ali to je zauvijek završeno", poručila je u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

