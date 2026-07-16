Mlada muzička zvijezda Anastasija Ražnatović se porodila! Na svijet je donijela dječaka, a trudnoću je uspješno krila od javnosti svih devet mjeseci.
Anastasija Ražnatović se porodila! Na svijet je donijela dječaka, a trudnoću je uspješno krila od javnosti svih devet mjeseci.
Anastasija se porodila u Španiji, gdje već nekoliko godina živi sa svojim suprugom, poznatim fudbalerom Nemanjom Gudeljem.
Porodila se Anastasija Ražnatović! Dobila prvo dijete sa Nemanjom, Ceca dobila još jedno unuče
Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj
Njih dvoje su dugo željeli da se ostvare u ulozi roditelja, a sada im se najveća želja ostvarila! Kako Blic saznaje, mama i sin se osjećaju dobro, a porođaj je protekao u najboljem redu.
Pogledajte još slika srećnog para:
Porodila se Anastasija Ražnatović! Dobila prvo dijete sa Nemanjom, Ceca dobila još jedno unuče
Članovi porodice Ražnatović i Gudelj okupili su se u Sevilji, gdje Anastasija i Nemanja žive, te će svi zajedno proslaviti dolazak novog člana porodice.
Crkveno vjenčanje imali u manastiru Rajinovac
Podsjetimo, Anastasija i Nemanja prvo su imali crkveno vjenčanje u manastiru Rajinovac u Grockoj, 23. avgusta 2023. godine. To su obavili u strogoj tajnosti, samo pred članovima porodice i kumovima.
Porodicu Ražnatović dosta toga veže za ovaj manastir, a prije nekoliko godina Ceca je kumovala na slavi Rajinovca, te je njena porodica bila domaćin slave manastira Mala Gospojina.
Prisjetimo se njihovog vjenčanja:
Porodila se Anastasija Ražnatović! Dobila prvo dijete sa Nemanjom, Ceca dobila još jedno unuče
Anastasija Ražnatović sa venčanja
(Blic / MONDO)