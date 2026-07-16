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Porodila se Anastasija Ražnatović! Dobila prvo dijete sa Nemanjom, Ceca dobila još jedno unuče

Porodila se Anastasija Ražnatović! Dobila prvo dijete sa Nemanjom, Ceca dobila još jedno unuče

Autor Marina Cvetković
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Mlada muzička zvijezda Anastasija Ražnatović se porodila! Na svijet je donijela dječaka, a trudnoću je uspješno krila od javnosti svih devet mjeseci.

Porodila se Anastasija Ražnatović! Dobila prvo dijete sa Nemanjom, Ceca dobila još jedno unuče Izvor: Instagram/AnastasijaRaznatovic

Anastasija Ražnatović se porodila! Na svijet je donijela dječaka, a trudnoću je uspješno krila od javnosti svih devet mjeseci.

Anastasija se porodila u Španiji, gdje već nekoliko godina živi sa svojim suprugom, poznatim fudbalerom Nemanjom Gudeljem.

Njih dvoje su dugo željeli da se ostvare u ulozi roditelja, a sada im se najveća želja ostvarila! Kako Blic saznaje, mama i sin se osjećaju dobro, a porođaj je protekao u najboljem redu.

Pogledajte još slika srećnog para: 

Članovi porodice Ražnatović i Gudelj okupili su se u Sevilji, gdje Anastasija i Nemanja žive, te će svi zajedno proslaviti dolazak novog člana porodice.

Crkveno vjenčanje imali u manastiru Rajinovac

Podsjetimo, Anastasija i Nemanja prvo su imali crkveno vjenčanje u manastiru Rajinovac u Grockoj, 23. avgusta 2023. godine. To su obavili u strogoj tajnosti, samo pred članovima porodice i kumovima.

Porodicu Ražnatović dosta toga veže za ovaj manastir, a prije nekoliko godina Ceca je kumovala na slavi Rajinovca, te je njena porodica bila domaćin slave manastira Mala Gospojina.

Prisjetimo se njihovog vjenčanja:

(Blic / MONDO)    

Tagovi

Anastasija Ražnatović porođaj dijete

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