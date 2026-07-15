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"Je l' može ona da dođe sama?": Pjevačica otkrila bizaran razlog zbog kojeg su joj otkazali svirku, odmah našli drugu

"Je l' može ona da dođe sama?": Pjevačica otkrila bizaran razlog zbog kojeg su joj otkazali svirku, odmah našli drugu

Autor Dragana Tomašević
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Pjevačica Sara Reljić je gostujući u podkastu svog kolege, otkrila s čime se suočila tokom zakazivanja jednog nastupa

"Je l' može ona da dođe sama?": Pjevačica otkrila bizaran razlog zbog kojeg su joj otkazali svirku, odmah našli drugu Izvor: Instagram/sara_reljic.1

Pjevačica Sara Reljić jednom prilikom je otkrila nesvakidašnju situaciju koja joj se dogodila kada su hteli da je angažuju za nastup.

Bivša zadrugarka prepričala je razgovor izvesne osobe koja je želela da zakaže nastup i njene majke, koja je inače njena menadžerka.

- Dobar dan, dobar dan. Ja bih da zakažem Saru Reljić za svirku, za taj datum. Važi. Cijena, ovo, ono... Aha, a vi ste joj? - prepričala je Sara početak razgovora.

Kada su dobili odgovor da razgovaraju sa njenom majkom koja joj je ujedno i menadžerka, pitali su: "Aha, okej, vi idete sa njom?".
Sarina majka je na to odgovorila potvrdno, a onda je uslijedilo neočekivano.

Kako pjevačica ističe, oni su tek nakon toga saznali da je Sarina menadžerka zapravo njena majka, na šta su pitali: "Da l' može Sara sama da dođe?".

Majka je rekla da ne može, a oni očigledno nisu bili zadovoljni odgovorom, zbog čega su odustali od ideje da je angažuju za svirku.

Reljićeva je otkrila šta se potom dogodilo:

- I onda ode i odradi neka druga koleginica - ispričala je Sara Reljić u podkastu kod Pavla Dejanića.

(Telegraf.rs, MONDO)

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Tagovi

Sara Reljić svirka

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