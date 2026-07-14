Atraktivna manekenka Sofija Milošević na meti komentara zbog izgleda
Atraktivna manekenka Sofija Milošević privlači pažnju medija od trenutka kada je zakoračila na javnu scenu. Interesovanje je poraslo nakon što je otkriveno da je u vezi sa fudbalerom Lukom Jovićem, s kojim se od tada dva puta ostvarila u ulozi majke, ali i kada je zakoračila pred kamere.
Uloga pored Miloša Bikovića u "Hotelu Beograd", domaćoj TV seriji s Anicom Lazić, kao i česta pojavljivanja na fudbalskim utakmicama, doprinele su njenoj popularnosti kao i jačanju modnog brenda, a njene društvene mreže su preplavile hiljade i hiljade pratilaca.
Sada su svi oni primijetili da je nešto drugačije nego prethodnih godina kada su je pratili u svakom životnom razdoblju - od modnih pista do majčinstva i glume. Kilaža.
Sofija Milošević drastično smršala: Snimci uzburkali mreže, ljudi jedva prepoznali ženu Luke Jovića (Video)
Poznato je da Sofija vodi računa o ishrani, da redovno ide na treninge i aktivna je mama dva dječaka, ali pojedini na društvenim mrežama pišu da je "pretjerala" kada je mršavljenje u pitanju.
Pogledajte:
Nadam se da je ogledalo u pitanju Jel vama ovo zgodno? Mene malo plaši #caosvima#tagzivotapic.twitter.com/fEgHs03pSx— Nina Krunić (@nina_krunic)July 13, 2026
Istog dana je Sofija objavila i slike napornih treninga, a kao izgleda na njima, pogledajte ovdje:
Sofija Milošević drastično smršala: Snimci uzburkali mreže, ljudi jedva prepoznali ženu Luke Jovića (Video)