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Sofija Milošević drastično smršala: Snimci uzburkali mreže, ljudi jedva prepoznali ženu Luke Jovića (Video)

Sofija Milošević drastično smršala: Snimci uzburkali mreže, ljudi jedva prepoznali ženu Luke Jovića (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Atraktivna manekenka Sofija Milošević na meti komentara zbog izgleda

Sofija Milošević drastično smršala: Snimci uzburkali mreže, ljudi jedva prepoznali ženu Luke Jovića Izvor: sofimilo

Atraktivna manekenka Sofija Milošević privlači pažnju medija od trenutka kada je zakoračila na javnu scenu. Interesovanje je poraslo nakon što je otkriveno da je u vezi sa fudbalerom Lukom Jovićem, s kojim se od tada dva puta ostvarila u ulozi majke, ali i kada je zakoračila pred kamere.

Uloga pored Miloša Bikovića u "Hotelu Beograd", domaćoj TV seriji s Anicom Lazić, kao i česta pojavljivanja na fudbalskim utakmicama, doprinele su njenoj popularnosti kao i jačanju modnog brenda, a njene društvene mreže su preplavile hiljade i hiljade pratilaca.

Sada su svi oni primijetili da je nešto drugačije nego prethodnih godina kada su je pratili u svakom životnom razdoblju - od modnih pista do majčinstva i glume. Kilaža.

Poznato je da Sofija vodi računa o ishrani, da redovno ide na treninge i aktivna je mama dva dječaka, ali pojedini na društvenim mrežama pišu da je "pretjerala" kada je mršavljenje u pitanju.

Pogledajte:

 Istog dana je Sofija objavila i slike napornih treninga, a kao izgleda na njima, pogledajte ovdje:

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Tagovi

sofija milošević smršala izgled

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