Atraktivna manekenka Sofija Milošević na meti komentara zbog izgleda

Izvor: sofimilo

Atraktivna manekenka Sofija Milošević privlači pažnju medija od trenutka kada je zakoračila na javnu scenu. Interesovanje je poraslo nakon što je otkriveno da je u vezi sa fudbalerom Lukom Jovićem, s kojim se od tada dva puta ostvarila u ulozi majke, ali i kada je zakoračila pred kamere.

Uloga pored Miloša Bikovića u "Hotelu Beograd", domaćoj TV seriji s Anicom Lazić, kao i česta pojavljivanja na fudbalskim utakmicama, doprinele su njenoj popularnosti kao i jačanju modnog brenda, a njene društvene mreže su preplavile hiljade i hiljade pratilaca.

Sada su svi oni primijetili da je nešto drugačije nego prethodnih godina kada su je pratili u svakom životnom razdoblju - od modnih pista do majčinstva i glume. Kilaža.

Vidi opis Sofija Milošević drastično smršala: Snimci uzburkali mreže, ljudi jedva prepoznali ženu Luke Jovića (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Daria Fedorova Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Daria Fedorova Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Daria Fedorova Br. slika: 9 9 / 9 AD

Poznato je da Sofija vodi računa o ishrani, da redovno ide na treninge i aktivna je mama dva dječaka, ali pojedini na društvenim mrežama pišu da je "pretjerala" kada je mršavljenje u pitanju.

Pogledajte:

Nadam se da je ogledalo u pitanju Jel vama ovo zgodno? Mene malo plaši #caosvima#tagzivotapic.twitter.com/fEgHs03pSx — Nina Krunić (@nina_krunic)July 13, 2026

Istog dana je Sofija objavila i slike napornih treninga, a kao izgleda na njima, pogledajte ovdje: