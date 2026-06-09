Sofija Milošević otvorila vrata luks garderobera: Ovo je san svake žene, samo torbe vrijede 160.000€

Sofija ne štedi kada su skupi komadi u pitanju, a voli i poznate brendove.

Izvor: Instagram printscreen

Poznata manekenka i modna dizajnerka Sofija Milošević poznata je kao strastveni fan visoke mode, zbog čega u svojoj privatnoj kolekciji poseduje veliki broj izuzetno skupocjenih komada. Ona je sada odlučila da otvori vrata svog bogatog garderobera i pratiocima ponosno pokaže dio kolekcije torbi, fokusirajući se isključivo na najprestižnije svjetske brendove – "Hermes" i "Chanel".

Manekenka se najprije pohvalila sa čak osam klasičnih "Chanel“ tašnica u različitim i upečatljivim bojama. Cijena jednog ovakvog modela iznosi oko 10.000 eura pa naviše. Budući da je riječ o kultnom komadu koji nikada ne izlazi iz mode i čija vrijednost na tržištu raste svake godine, može se reći da Sofija zapravo pametno investira svoj novac.

Odmah pored njih, vjerenica fudbalera Luke Jovića uslikala je i čuvene, teško dostupne "Birkin" torbe, kao i jedan model "Kelly" tašne, koje pripadaju francuskom modnom brendu "Hermes". Poznato je da se početne cijene ovih prestižnih modela kreću od minimalno 15.000 eura po komadu.

Prostom računicom, samo na ovim objavljenim fotografijama Sofija Milošević je pokazala aksesoare u vrijednosti od „tričavih“ 160.000 eura.