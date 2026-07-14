Milici Dugalić opala kosa od hemoterapije: Pjevačica godinu dana vodi najtežu bitku, sad objavila sliku sa Onkologije

Pjevačica Milica Dugalić se bori sa karcinomom dojke, a sada je pokazala i kako joj je kosa opala od hemoterapija.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pjevačica i bivša rijaliti učesnica Milica Dugalić nedavno je otkrila da godinu dana vodi bitku sa karcinomom dojke i zabrinula javnost. Milica se sada oglasila sa Instituta za onkologiju, odakle je podijelila fotografije uz koje je poslala jaku poruku.

Na jednoj od fotografija se vidi kako joj je kosa opala od hemoterapija, pa je tako pokazala cijeloj Srbiji kako izgleda borba za život

- Radujte se svakom jutru jer život je vas i nema reprizu. Uz prevenciju i savremenu medicinu sačuvaćete sebe. Budite borac sa vjerom da ćete pobijediti svoje nevolje. Volite svoje tijelo i borite se jer posle kiše dolazi sunce - poručila je Milica.

Izvor: IG/milicadugalic.official

Pjevačica već godinu dana vodi najtežu životnu borbu sa karcinomom dojke, te prolazi kroz hemioterapije i liječenje.

- Ja već godinu dana vodim bitku sa kancerom lijeve dojke. Ja imam hemioterapiju, završila sam i prvi i drugi ciklus. Sledeće nedelje krećem pola na hemio, pola bioterapiju. Borim se za svoj život. Borim da opstanem i da ostanem, da budem srećna u svojoj porodici, uz svoju ćerku i svoje unuke. Želim da ih vidim dok još malo porastu, dok ne budu adolescenti, da vidim u kom smjeru se kreću njihova interesovanja i da ih ja uputim. Vjerujem da je Bog uz mene jer Bog poštuje i voli pravedne, a ja ću se boriti svojim osmijehom i disciplinom da pobijedim ovo zlo u meni - rekla je Milica, a potom priznala kada je osjetila da nešto nije u redu.

- Osjetila sam kvržicu sa donje strane lijeve dojke i onda sam otišla na mamografiju i ona ništa nije pokazala. Onda sam izvršila opet mamografiju, pa opet mamografiju. Onda sam otišla na onkologiju, pa onda su na onkologiji radili ultrazvuk, pa isto ništa nisu pronašli. Nije se vidjelo. Znate da je jedino fizičko punktiranje toga i pokazalo da se unutar mojih ćelija nalaze kancerogene ćelije i biohemijske analize su pokazale to nešto. I onda sam ja otišla na magnetnu rezonancu. Magnetna rezonanca je pokazala svaku falinku u mom organizmu. Štaviše i da su mi sedmi i osmi pršljen pomjereni. Ja sam imala prije 50 godina saobraćajnu nesreću i to se tada to nešto desilo.