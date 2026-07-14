Viktor Živojinović riješio da odgovori na komentar koji se ticao njegovog fizičkog izgleda

Izvor: Instagram/viktorernest

Mlađi nasljednik Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović, trenutno uživa na primorju na jahti svojih roditelja, vrijednoj oko 6 miliona eura. Par slika sa luksuznog odmora je objavio na svom Instagramu, nakon čega su uslijedili komentari.

Dok su pojedini hvalili njegov izgled i uživanje s koktelom u ruci, pojedini su se zadržali na neočekivanim detaljima - dlakama ispod miške.

Izvor: viktorernest / Instagram

- Obrij se ispod pazuha - poručio mu je jedan pratilac, nakon čega je Viktor riješio da mu odgovori. I on je uočio jedan detalj na korisnikovoj profilnoj fotografiji, pa poručio:

- Kad ti budes kupio tu Kareru što držiš na profilnoj, ja ću da se obrijem - odgovorio je Brenin nasljednik.

Izvor: viktorernest / Instagram

Na ostalim fotografijama moglo je da se vidi kako je porodica uživala u blizini Italije, a Viktor je najviše uživao sa ocem Bobom, koji je veliki ljubitelj mora i dobre hrane.

Vidi opis "Obrij se ispod pazuha": Viktora Živojinovića vrijeđali na mrežama, on s jahte od 6 miliona poslao brutalnu poruku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ viktorernest Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen/ viktorernest Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen/ viktorernest Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen/ viktorernest Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen/ viktorernest Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen/ viktorernest Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen/ viktorernest Br. slika: 7 7 / 7

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