Viktor Živojinović riješio da odgovori na komentar koji se ticao njegovog fizičkog izgleda
Mlađi nasljednik Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović, trenutno uživa na primorju na jahti svojih roditelja, vrijednoj oko 6 miliona eura. Par slika sa luksuznog odmora je objavio na svom Instagramu, nakon čega su uslijedili komentari.
Dok su pojedini hvalili njegov izgled i uživanje s koktelom u ruci, pojedini su se zadržali na neočekivanim detaljima - dlakama ispod miške.Izvor: viktorernest / Instagram
- Obrij se ispod pazuha - poručio mu je jedan pratilac, nakon čega je Viktor riješio da mu odgovori. I on je uočio jedan detalj na korisnikovoj profilnoj fotografiji, pa poručio:
- Kad ti budes kupio tu Kareru što držiš na profilnoj, ja ću da se obrijem - odgovorio je Brenin nasljednik.Izvor: viktorernest / Instagram
Na ostalim fotografijama moglo je da se vidi kako je porodica uživala u blizini Italije, a Viktor je najviše uživao sa ocem Bobom, koji je veliki ljubitelj mora i dobre hrane.
"Obrij se ispod pazuha": Viktora Živojinovića vrijeđali na mrežama, on s jahte od 6 miliona poslao brutalnu poruku
Pogledajte i kako izgleda jahta porodice Živojinović:
"Obrij se ispod pazuha": Viktora Živojinovića vrijeđali na mrežama, on s jahte od 6 miliona poslao brutalnu poruku