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Slavna manekenka (53) rekla „da“ nakon 25 godina veze i troje djece: Svijet brujao o nevjerstvu, ona sve oprostila

Slavna manekenka (53) rekla „da“ nakon 25 godina veze i troje djece: Svijet brujao o nevjerstvu, ona sve oprostila

Autor Marina Cvetković
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Vijest o tome da se jedna od najlepših manekenki Eva Hercigova udala za dugogodišnjeg partnera obišla je svijet.

Slavna manekenka (53) rekla „da“ nakon 25 godina veze i troje djece: Svijet brujao o nevjerstvu, ona Izvor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Jedna od najslavnijih supermodela devedesetih i ranih 2000-ih, Eva Hercigova (53), koja je svjetsku slavu stekla zahvaljujući legendarnoj kampanji za „Wonderbra“, udala se za italijanskog preduzetnika Gregorija Maršaja nakon 25 godina zajedničkog života.

Par je bračne zavjete razmijenio u subotu, 11. jula, u Torinu, a svadbeno slavlje organizovano je u tri dijela.

Crkveno vjenčanje održano je u crkvi San Vito, a Eva Hercigova do oltara je stigla u pratnji oca, noseći boho haljinu modne kuće „Lanvin“. Nakon crkvenog obreda, par je građanski brak sklopio u palati Palazzo Carignano u Torinu, dok je slavlje završeno u poznatom restoranu Del Cambio.

Vijest o njihovom vjenčanju pojavila se još u maju, kada je otkriveno da će nakon 25 godina veze i troje djece konačno stati pred oltar.

 Eva Hercigova i Gregorio Maršaj upoznali su se 2001. godine u italijanskoj Liguriji i od tada su zajedno. Tokom njihove veze svjetski mediji pisali su o navodnoj nevjeri italijanskog preduzetnika, nakon što su ga 2011. godine paparaci fotografisali u društvu druge žene.

Manekenka je kasnije priznala da je odlučila da ostane uz partnera „zbog djece“.

„Nijesam obožavateljka brakova. Za mene je veza nešto što živi i razvija se, a brak zaustavlja taj razvoj. Volim da budem sama, volim i da neko vodi računa o meni, ali volim i da znam da mogu da odem u bilo kom trenutku“, izjavila je svojevremeno Hercigova.

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Tagovi

Eva Hercigova manekenka prevara

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