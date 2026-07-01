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Ražnatovići imaju vilu, a kupaju se na gradskoj plaži: Veljko s Boganom i decom na Kipru, poveli i Cecinu majku

Ražnatovići imaju vilu, a kupaju se na gradskoj plaži: Veljko s Boganom i decom na Kipru, poveli i Cecinu majku

Autor Dragana Tomašević
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Veljko Ražnatović sa porodicom odmara u luksuznoj vili na Kipru, a turisti iz Srbije su bili u prilici da ih vide i na gradskoj plaži

Ražnatovići imaju vilu, a kupaju se na gradskoj plaži Izvor: Printsceen/Instagram

Nakon napornih treninga u Rusiji gde je proveo sedam meseci, Veljko Ražnatović je sa suprugom Bogdanom i decom otputovao na Kipar.

Iako im luksuzna porodična vila u Aja Napi garantuje privatnost, Ražnatovići su rešili da vreo letnji dan provedu na jednoj od kiparskih gradskih plaža. Ponašali su se potpuno prirodno, ne obazirući se na znatiželjne poglede nekolicine srpskih turista koji su ih odmah prepoznali.

Bogdana je sve vreme pazila na dečake koji su uživali u plivanju i igranju u pesku i tom priliku pokazala atraktivnu figuru u crnom bikiniju.

U čarima leta sa njima je uživala i Veljkova baka, Cecina majka Mirjana Veličković, koja je sa osmehom na licu posmatraa praunuke dok se zabavljaju u vodi.

- Bogdana i Veljko su delovali veoma zaljubljeno, stalno su se smejali, a Veljko je u nekoliko navrata pokazao zavidnu liniju i mišiće dok je ulazio u vodu. Ipak, sve simpatije na plaži pokupila je Cecina majka Mirjana - otkrio je za Informer izvor sa lica mesta.

Nakon uživanja na suncu i kupanja, porodica se spakovala i uputila u svoju kiparsku oazu koju je Svetlana Ceca Ražnatović kupila na kredit još davne 2006. godine.

Evo kako sada izgleda:

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Tagovi

Veljko Ražnatović bogdana ražnatović

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