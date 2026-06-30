Pamela krila da ju je dadilja silovala sa 6 pa probala da je ubije: Sutradan je bila mrtva, a pakao tek sledio

Čuvena glumica Pamela Anderson proslavlja 1. jula svoj 59. rođendan, a iako danas živi život iz snova, u prošlosti je preživela stravične stvari

Izvor: YouTube/Movieclips

Jedna od nekada najfatalnijih glumica, Pamela Anderson, polako se bliži sedmoj deceniji, ali joj na izgledu mogu pozavideti i daleko mlađe koleginice. Ipak, čuvena lepotica živi daleko povučenije, odrekla se šminke i sređivanja, a na crvenom tepihu se pojavljuje samo kada za to ima preke potrebe.

Izvor: Youtube / Baywatch Montages

Ovako nešto ne čudi ako se uzmu u obzir užasi koje je doživela od najranijih dana, o čemu je i sama pisala u svojoj biografiji.

Zlostavljala je dadilja

Anderson je prvi put zlostavljana od šeste godine i to od strane dadilje koju je pokušala da ubije.

- Uvek mi je govorila da ne pričam roditeljima. Pokušala sam rođenog brata da zaštititim od zlostavljanja - dodala je slavna plavuša.

- Pokušala sam da je ubijem. Pokušala sam da je ubodem u srce s olovkom u obliku lizalice - priznala je Anderson.

Glumica poznata po ulozi u planetarno popularnoj seriji "Čuvari plaže" rekla je da je dadilji nakon što nije uspela da je ubije rekla da želi da umre.

- Rekla sam joj da želim da umre i narednog dana je poginula u saobraćajnoj nesreći. Pomislila sam da sam je ubila svojim čarobnim umom i nisam to nikome mogla da kažem. Bila sam sigurna da sam to ja uradila, da sam to poželela i da je ona umrla. S time sam živela dok sam bila mlađa - rekla je Anderson.

Grupno zlostavljanje

Međutim, pakao tu nije stao. Sa 12 ju je zlostavljao 25-godišnji komšija.

- Drugarica i ja smo otišle u prijateljev stan. Ona je s dečkom koji joj se sviđao otišla u sobu spratu. Ja sam s njegovim prijateljem igrala društvenu igru dok sam je čekala - rekla je Anderson, pa dodala:

- Rekao mi je da izgledam kao da mi treba masaža. Imao je 25 godina. Ja sam imala 12. Silovao me. Osećala sam se kao da sam ja kriva - rekla je Anderson.

Pamela je jednom prilikom otkrila da se ciklus zlostavljanja nije ti zaustavio, već su je je tadašnji dečko, sa svojih 6 drugara silovao kada je imala 14 godina.

- Moj tadašnji dečko je mislio da bi bilo zanimljivo me siluje sa šest prijatelja. Nisam želela da živim, htela sam da nestanem sa lica zemlje - rekla glumica.

Prvi brak

Nažalost, ništa nije bolje prošla ni sa suprugom Tomijem Lijem. Tokom njihovog braka ukraden je njihov intimni snimak, a najgore od svega je bilo to što je u tom trenutku bila trudna.

U najtežem trenutku svog života, Pamela je bila primorana da se pojavljuje u emisijama i odgovara na neprimerena pitanja o sopstvenoj intimi. Umesto podrške, suočila se sa osudom i senzacionalizmom.

"Nisam zaradila ni dolar od toga, naprotiv - morala sam da platim da bi se distribucija zaustavila", govorila je tada Pamela koja je tokom braka sa Lijem trpela i ogromno nasilje.

Zlostavljao je trudnu

On ju je često zaključavao i kontrolisao, čak i dok je bila trudna. Sve je kulminiralo 1998. godine kada ju je Tomi fizički napao dok je u naručju držala njihovog sedmomesečnog sina Dilana. Pamela je pozvala policiju, Tomi je uhapšen i odležao je šest meseci u zatvoru zbog nasilja u porodici. Nakon toga su se razveli.

Jezivo zlostavljanje drugog muža

Nakon Tomija, Pamela je ušla u vezu, a kasnije i u kratak brak sa muzičarem Kid Rokom. Taj odnos je bio podjednako eksplozivan.

Jedan od najvećih skandala izbio je na premijeri filma "Borat". Kid Rok je potpuno poludeo tokom projekcije, i počeo je da viče na nju pred svima, govoreći joj da je ku**a i da je ponizila sebe. Ubrzo nakon toga, Pamela je podnela zahtev za razvod, a pisalo se da je Kid Rok u besu bacio njen skupoceni verenički prsten u okean.

Treći brak

Rik Salomon (lik koji je inače postao poznat po kućnom snimku sa Paris Hilton) bio je sledeća velika greška. Sa njim se venčavala i razvodila čak dva puta.

Prvi brak iz 2007. godine poništen je posle samo nekoliko meseci zbog "prevare". Godinama kasnije, 2014. godine, ponovo su pokušali, ali je sve preraslo u javni rat. Pamela je tražila zabranu prilaska, optužujući ga da je bio emocionalno nasilan, da ju je zlostavljao i nazivao užasnim imenima jer nije mogao da podnese njenu prošlost.

Prevara fudbalera

Kada je mislila da je završila sa lošim momcima iz sveta rokenrola, Pamela se preselila u Francusku i ušla u vezu sa mlađim fudbalerom Adilom Ramijem. To je izgledalo kao mirna faza, ali se završilo jezivim optužbama.

Otkrila je da je on sve vreme živeo dvostruki život i da ju je varao sa bivšom ženom, dok je njoj glumio vernost. Pored emotivne prevare, optužila ga je za tešku kontrolu i fizičko zlostavljanje. Izjavila je da joj je jednom prilikom tako jako stisnuo ruke da je morala da ide u bolnicu jer nije mogla da otvori flašicu vode, kao i da joj je pretio da će joj "polomiti noge".

Nakon svih ovih trauma, Pamela je pre par godina odlučila da se potpuno povuče iz Holivuda. Vratila se u svoju rodnu Kanadu, renovirala kuću svoje bake, posvetila se baštovanstvu, pisanju i svojim sinovima koji su joj uvek bili najveća podrška.



