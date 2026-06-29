Pjevač smjestio majku u dom, a 20 godina mlađoj ženi ostavio svu imovinu: "Volim je najviše na svijetu"

Šerif Konjević je svoje bogatstvo ostavio supruzi Kaniti, koja sa sinom živi u Sarajevu

Izvor: Youtube/NOVA BH televizija

Šerif Konjević je cijelo svoje bogatstvo, koje je procijenjeno u milionima, ostavio supruzi Kaniti. Kanita je Šerifova druga supruga, rijetko se pojavljuje u javnosti, a zajedno sa sinom žive u Sarajevu.

"Svoju ženu volim najviše na svijetu. Sve što imam ostavio sam njoj. Uvijek govorimo o nekim materijalnim stvarima, a ja sve što sam stekao u životu njoj sam prepisao. Zaslužila je to", rekao je Šerif jednom prilikom.

"Volim ljude koji su konkretni i koji ništa u životu ne pričaju suvišno. Kroz život sam se naslušao raznih jezika, daj malo da uživamo", rekao je Konjević jednom prilikom za domaće medije.

"Majka je imala sve što je htjela"

Podsjetimo, kada je nedavno govorio o majci Konjević je istakao da joj je ostvario sve želje, nakon čega je briznuo u plač.

"Godine su činile svoje. Tri godine sam mijenjao žene koje su je čuvale i brinule se o njoj, ali uvijek nešto nije bilo kako treba. Moja majka je doživjela 96 godina i u tim nekim godinama bila je ponosna i voljela je sve ona da radi, ali nije mogla. Tako da nije bilo jednostavno ženama koje su je čuvale. Što god one urade, moja je majka govorila: 'Nije to tako, to je ovako'. Teško je to sa starim ljudima i onda sam ja moju majku odlučio da, ne ja sam, nego odlučio sam sa svojim braćom i sestrama da je stavimo u dom. Tako se zove, ali to nije bio dom, već jedna medicinska ustanova u kojoj je moja majka sve imala. Sve što je poželjela, od apartmana do medicinske brige", rekao je Šerif, nakon čega se rasplakao pred kamerama.