Zorica Marković napustila Beograd, planira da čuva ovce: "Uzela sam hektar i kuću pored izvora"

Zorica Marković planira selidbu u Aranđelovac, gde će započeti novi život sa prijateljima i planovima za modularne kuće.

Izvor: TV Pink

Pevačica i bivša rijaliti učesnica Zorica Marković planira da se preseli uskoro. Markovićeva će novi život početi u Aranđelovcu a sada je o tome govorila.

Sada je otkrila kako je došla na ideju da ode u drugi grad.

"U Aranđelovcu imam prijatelje. Otišla sam u goste i ostadoh - uzeh neki hektar zemlje, uzeh neku kuću kod izvora, mnogo lepu, preko puta mi je izvor mineralne vode Knjaz. Taj grad će biti najlepši u Srbiji", rekla je ona, pa nastavila:

"Da, selim se. Mislim negde do jeseni... Sa tih hektar zemlje ne znam šta ću, razmisliću. Neke životinjice ili modularne kuće... Da mi je neko pričao ne bih verovala. Videću sa sinovima, mislim da ćemo raditi modularne kuće. On to sa svojim kolegama iz Norveške radi, prelepe su, mislim da ćemo najpre to. Možda i kupim jedno sto ovaca, gde ćeš lepše."

Pevačica je progovorila i o ljubavi.

"Počeli su opet neki leptirići da me rade. Dopada mi se jedan gospodin, baš, baš gospodin, nije za javnost. Pozdravljam ga ovim putem, puno ga ljubim, posle emisije ćemo se videti da se ispričamo. Mislim da je ovo sad baš prava stvar", rekla je ona i progovorila o godinama:

"Što je kasno? Godine su samo broj, nas dvoje se osećamo kao da nam je tridesetak. Hoću da upijam život, da živim život, da radim, da se borim i da volim."

Iako je tokom karijere prošla mnoge izazove, nikad nije razmišljala o povlačenju:

"Umor, poslovi... Sve što sam u životu radila tolike godine... Nikada nisam pomislila da odustanem, jer znam da bi mnogi jedva čekali da me nema, da nestanem - da li sa scene, da li kafane, nešto drugo, pa čak i rijaliti. Predati se nikad neću, a malo mi se stvori i inat. Sto puta su me sahranjivali do sada."

Kada je njeno zdravlje u pitanju kaže da se oseća odlično.

"Meni su zamenili taj stentić i vozim dalje, ljudi jauču kad me čuju, a ja kažem da je to kao plombu da sam zamenila. Samo Boga se plašim."

Zorica smatra da ozbiljna muzička karijera zahteva velika ulaganja.

"Jeste skupo kada neko hoće da plaća, kada ne snima kavere, pa da zarađuje na našim pesmama. Ne smeta, ali ako neko hoće pravu karijeru kao Prijovićka, Sloba, uložiš pare, snimiš dobar album i voziš, a ovi sad se snalaze. Nemam ništa protiv, ožive pesmu, nebitno. Svaki dan nešto vidim... To je lepo, neka, možda nemaju novca, lakše im je to. Ne zameram."

Vidi opis Zorica Marković napustila Beograd, planira da čuva ovce: "Uzela sam hektar i kuću pored izvora" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 9 / 9 AD

Na kraju je bez dlake na jeziku govorila o bakšišu na estradi.

"Ne vole da dele bakšiš. To ti je sistem klanova orkestara, zato ja odem solo, dva-tri sata, upravo iz tih razloga. Svi su postali sitničari, malo im je... Ako negde ima para, ima na tim veseljima. Ne uzmem ni ono što mi pripada, okrenem se i odem, precrtam za sva vremena. Ne mogu da verujem da takve stvari postoje, ali njihova stvar. Kada neko muva sa bakšišom, stvarno odvratno", rekla je pevačica za emisiju "Premijera, vikend specijal".