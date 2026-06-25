Miljana i Marija Kulić hitno napustile Hrvatsku: Apartman im otkazali čim su vidjeli imena, pa uslijedila drama

Bivše rijaliti učesnice Miljana i Marija Kulić bile su primorane da prekinu boravak u Hrvatskoj.

Izvor: Instagram printscreen / miksi_lutkica

Bivše rijaliti učesnice Miljana i Marija Kulić bile su primorane da prekinu boravak u Hrvatskoj zbog Miljaninih zdravstvenih problema.

Miljana i njena majka ovog ljeta otputovale su na odmor na hrvatsko primorje, u Bol na ostrvu Brač, ali je ljetovanje naglo prekinuto zbog jakih bolova u njenom skočnom zglobu.

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"Dužna sam da objasnim zbog čega smo napustile Bol. Trenutno se nalazim u Nišu. Prekinule smo ljetovanje četiri dana ranije zbog Miljanine noge i jakih bolova u skočnom zglobu, koji je operisala prije četiri godine. Tada je u rijalitiju bila u kolicima. Bolovi su se ponovo javili, nije mogla da hoda, koristila je taksi kako bi se makar poslednjeg dana okupala. Nije mogla da šeta i većinu vremena provodila je u apartmanu. Iako smo smještaj platile deset dana, morale smo da se vratimo u Niš kako bih je odvela kod ljekara i uradila snimanje" ispričala je Marija koja je imala problem prvobitno sa smještajem.

Marija ističe da Miljana mora ozbiljnije da povede računa o tjelesnoj težini, jer dodatno opterećuje zglobove i kičmu, zbog čega razmatra i određene medicinske opcije.

"Rekla sam joj da višak kilograma stvara ogroman pritisak na kičmu, koljena i zglobove. Ne znam više šta da radim - stalno jede i ne kreće se dovoljno. Troma je zbog viška kilograma. Neki mi preporučuju Ozempik, ali čujem i da može loše da utiče na pankreas. Pominju i injekcije koje djeluju na centar za glad, poput Mundžara, koje smanjuju apetit. To bi možda riješilo uzrok problema, ali takve terapije ne mogu da se koriste zauvijek" rekla je Marija.

Otišle na more, pa doživjele šok

Marija i Miljana Kulić ove godine odlučile su da ljetovanje provedu u Hrvatskoj, ali ih je po dolasku sačekalo veoma neprijatno iznenađenje. Njih dvije su, prema sopstvenim tvrdnjama, ostale bez smještaja nakon što je vlasnica apartmana saznala ko su njeni budući gosti.

Naime, Kulićke su otputovale u Bol na ostrvu Brač, gdje im je prijateljica Jaca unaprijed pronašla i rezervisala apartman u blizini šetališta. Iako je, kako tvrdi Marija, sve bilo dogovoreno oko smještaja i cijene, situacija se ubrzo promenila.

"Dok je Jaca otišla da popije kafu, gospođa je videla naša dokumenta, vidjela da piše Marija i Miljana Kulić i onda pozvala moju Jacu i rekla da će joj doći drugarica koja se iznenada najavila i da smještaj više nije slobodan" ispričala je ogorčena Marija u videu na Jutjubu.

Dan kasnije, Miljana je iznijela svoje viđenje cijele situacije i pokušala da objasni zbog čega je vlasnica navodno promijenila odluku.

"Vjerovatno me je pratila u rijalitiju, pa je mislila da ću da pravim žurke i probleme, da se derem, opijam i svađam sa svima istakla je Miljana, i dodala: Možda je vidjela da sam u rijalitiju bila s nekim u lošim odnosima iz Hrvatske ili Bosne. Ja sam bila u svađi s Aneli, pa je možda zbog toga htjela da nas eliminiše. Nema ona ništa protiv tebe mama, misle da sam ja luda i to je to" zaključila je Miljana, dodajući da je apsolutno ne zanima šta dotična vlasnica misli o njoj.