Jedan je od najbogatijih pjevača u regionu, a ne biste pogodili o kome je riječ: Samo 2025. godine zaradio 10,5 miliona

Popularni pjevač nedavno je prvi put stao na ludi kamen i par očekuje prinovu.

Izvor: Printscreen/Instagram

Pjevač Saša Kovačević godinama radi preko firme "SK Music" na čelu koje je njegov brat Radomir. S obzirom da je Saša jedan od najtraženijih mladih pjevača, nije ni čudo što je zarada firme ogromna, o čemu svjedoče podaci iz APR-a.

Prema dostupnim informacijama, tokom 2025. godine firma "SK Music" je imala prihode od skoro 36 miliona dinara, ali i rashode od 24 miliona. Nakon oporezivanja, njima je ostala dobit od 10 i po miliona dinara.

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Prethodne, 2024. godine, prihodi su bili 45 i po miliona dinara, a zaključili je sa neto dobitkom od oko 28 miliona.

Studio i restoran

Saša Kovačević ima uspješnu karijeru, ali njegovi prihodi novca nisu samo od pjevanja. Pjevač ima svoj muzički studio i u njemu ne snima samo on. Saša iznajmljuje ovaj studio, pa tako mnoge njegove kolege ovde stvaraju svoje hitove.

Pored toga ima i restoran na Novom Beogradu, koji godinama uspješno radi i od kojeg ozbiljno dobro zarađuje.