Snabdijevao Metjua Perija ketaminom, pa šokirao izjavom u sudu: Ljekar dobio 30 mjeseci, tvrdi da je bio "samo diler"

Salvador Plasensija, jedan od ljekara koji je davao ketamin Metjuu Periju, pred sudom tvrdio da u ovom slučaju nije nastupao kao ljekar, već kao diler.

Izvor: YouTube/Q with Tom Perry

Prema novim sudskim dokumentima koje prenosi "TMZ", doktor Salvador Plasensija zatražio je od Devetog apelacionog suda da poništi njegovu zatvorsku kaznu od 30 mjeseci i vrati slučaj na ponovno odlučivanje o kazni.

Njegovi advokati tvrde da ga je sudija nepravedno strože kaznio zbog zloupotrebe poverenja koje nosi ljekarska profesija.

U žalbi dr Plasensija navodi da Metju Peri nije tražio legitimno medicinsko liječenje, već pouzdan izvor ketamina.

Zbog toga odbrana tvrdi da on ne bi trebalo da bude tretiran kao ljekar koji je iznevjerio pacijenta, već kao osoba koja je učestvovala u ilegalnoj prodaji narkotika.

Tokom žalbenog postupka, Plasensija se više puta poredio sa ostalim optuženima u ovom slučaju, uz tvrdnju da je njegova uloga bila bliža ulozi dilera droge nego ljekara koji pruža medicinsku pomoć. On osporava i druge djelove presude, uključujući navode da je tokom istrage mijenjao medicinsku dokumentaciju, za šta njegova odbrana tvrdi da je nepravilno uzeto kao dodatna otežavajuća okolnost.

Doctor Charged In Matthew Perry's Death Argues He Acted As a Drug Dealer, Not Doctor in Appealhttps://t.co/kCE1dKO0Ch — TMZ (@TMZ)June 9, 2026

Takođe tvrdi da je dobio strožu kaznu od ostalih optuženih, Marka Čaveza i Erika Fleminga, smatrajući da je razlika u kažnjavanju nepravedna.

Salvador Plasensija je priznao krivicu po četiri tačke optužnice za distribuciju ketamina i osuđen je na dvije i po godine zatvora.

Tužilaštvo tvrdi da je upravo on snabdijevao Metjua Perija ketaminom u nedeljama koje su prethodile smrti slavnog glumca.

Suština njegove žalbe nije osporavanje krivičnog djela, već tvrdnja da nije trebalo da dobije težu kaznu od ostalih koji su takođe učestvovali u snabdijevanju ketaminom.