Virus koji je preležala ostavio je posledice na njeno srce, zbog čega je bila primorana da se podvrgne dodatnim pregledima i strogo se pridržava savjeta ljekara.
Pjevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej oglasila se nakon zdravstvenih problema sa kojima se suočila i otkrila prognoze ljekara.
Kako je Didi Džej ranije navela, virus koji je preležala ostavio je posledice na njeno srce, zbog čega je bila primorana da se podvrgne dodatnim pregledima i strogo se pridržava savjeta ljekara.
Iako se trenutno osjeća bolje, njen period oporavka trajaće još najmanje tri mjeseca.
"Doktor je rekao još 3 mjeseca": Virus joj napao srce, Didi Džej sad otkrila detalje zdravstvene drame
- Doktor mi je rekao da će oporavak trajati još tri mjeseca... Nakon tri mjeseca organizovaću veliki povratak na scenu - poručila je pjevačica zabrinutim fanovima.
Didi je nedavno je za Informer ispričala kako je njena bolest počela.
"Doktor je rekao još 3 mjeseca": Virus joj napao srce, Didi Džej sad otkrila detalje zdravstvene drame
Didi Džej sa maramom i naočarima
- Liječim se, virus mi je napao i srce. Nikada prije nisam bila tako bolesna i sve je došlo iznenada. U početku nisam ni znala šta mi se dešava, dok sam bila na revijama u Njujorku počela sam da se osjećam veoma loše i onda sam potražila pomoć ljekara - ispričala je ona nedavno.