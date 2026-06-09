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"Doktor je rekao još 3 mjeseca": Virus joj napao srce, Didi Džej sad otkrila detalje zdravstvene drame

"Doktor je rekao još 3 mjeseca": Virus joj napao srce, Didi Džej sad otkrila detalje zdravstvene drame

Autor Dragana Tomašević
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Virus koji je preležala ostavio je posledice na njeno srce, zbog čega je bila primorana da se podvrgne dodatnim pregledima i strogo se pridržava savjeta ljekara.

Didi Džej sad otkrila detalje zdravstvene drame Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej oglasila se nakon zdravstvenih problema sa kojima se suočila i otkrila prognoze ljekara.

Kako je Didi Džej ranije navela, virus koji je preležala ostavio je posledice na njeno srce, zbog čega je bila primorana da se podvrgne dodatnim pregledima i strogo se pridržava savjeta ljekara.

Iako se trenutno osjeća bolje, njen period oporavka trajaće još najmanje tri mjeseca.

- Doktor mi je rekao da će oporavak trajati još tri mjeseca... Nakon tri mjeseca organizovaću veliki povratak na scenu - poručila je pjevačica zabrinutim fanovima.

Didi je nedavno je za Informer ispričala kako je njena bolest počela.

- Liječim se, virus mi je napao i srce. Nikada prije nisam bila tako bolesna i sve je došlo iznenada. U početku nisam ni znala šta mi se dešava, dok sam bila na revijama u Njujorku počela sam da se osjećam veoma loše i onda sam potražila pomoć ljekara - ispričala je ona nedavno.

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Tagovi

didi j zdravlje

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