Duško Tošić i njegova nova djevojka počeli da žive zajedno: Isplivali detalji veze bivšeg fudbalera i Nore

Duško Tošić i Nora Milosavljević započeli su zajednički život, a izvor blizak paru otkrio je kako funkcionišu zajedno.

Izvor: Instagram / duskotosic, instagram/noraamilo

Poslednjih dana mnogo tekstova u medijima vezuje se za Duška Tošić i Noru Milosavljević jer je ovaj par privukao pažnju otkako se saznalo da su zajedno. Njih dvoje su, kako saznaju domaći mediji, započeli zajednički život, a svoju vezu grade na čvrstim temeljima međusobnog poštovanja i razumijevanja.

Prema navodima bliskih izvora, njih dvoje su poslednjih šest mjeseci zajedno, a u prethodnom periodu donijeli su odluku da više vremena provode zajedno, organizujući svakodnevicu na način koji im omogućava da budu jedno drugom najveća podrška. Oni koji ih poznaju tvrde da se odlično slažu, da dijele slične poglede na život i da su uspeli da pronađu mir i ravnotežu uprkos brojnim obavezama i interesovanju javnosti.

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Posebna energija

"Njihova veza zasniva se na iskrenosti i poverenju. Uživaju u zajedničkim trenucima i ne opterećuju se komentarima sa strane. Najvažnije im je da su srećni i da grade odnos koji ih ispunjava. Neko vrijeme žive zajendo, putuju zajedno i na javnim mjestima ih možete vidjeti zajedno", priča izvor dobro upućen u njihovu intimu.

Njihovi prijatelji ističu da između njih vlada posebna energija i da se međusobno dopunjuju na najbolji mogući način. Dok je Duško poznat po odlučnosti i smirenosti, Nora, prema recima onih koji je poznaju, unosi vedrinu, optimizam i pozitivnu atmosferu u svaki prostor u kojem se pojavi. Zajedno, kažu, čine skladan par koji uspješno balansira privatne i poslovne obaveze.

Posebno je zanimljivo to što su, uprkos velikom interesovanju javnosti, uspjeli da sačuvaju značajan dio svoje intime. Umjesto da odgovaraju na brojne spekulacije, odlučili su da se fokusiraju na ono što im je najvažnije njihov odnos. Takav pristup, smatraju poznavaoci prilika, pokazuje zrelost i želju da ljubav grade daleko od nepotrebnih tenzija.

Vidi opis Duško Tošić i njegova nova djevojka počeli da žive zajedno: Isplivali detalji veze bivšeg fudbalera i Nore Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 8 / 8

"Kod njih nema potrebe za velikim dokazivanjima. Dovoljno je videti način na koji komuniciraju i kako se ophode jedno prema drugom. Tu su kada je potrebno, pružaju podršku i raduju se medusobnim uspjesima. Umjesto da dozvole spoljnim okolnostima da utiču na njih, odlučili su da ostanu usmjereni jedno na drugo i na vrijednosti koje dijele. Oboje svjesni da život u javnosti nosi određenu težinu, ali vjeruju kako se svaki izazov može prevazići kada postoji iskrena emocija i spremnost na kompromis. Zbog toga se trude da sve važne odluke donose zajedno i da u svakom trenutku budu oslonac jedno drugom", tvrdi sagovornik.

Dok interesovanje javnosti ne jenjava, oni, kako se navodi, ostaju fokusirani na zajednicku buducnost, njegujući odnos u kojem su poverenje i bliskost na prvom mjestu. Upravo zato mnogi vjeruju da ce njihova priča nastaviti da privlači pažnju, ne zbog senzacionalizma, već zbog slike dvoje ljudi koji su pronašli oslonac jedno u drugom i koji uspješno odolijevaju svim pritiscima koje život pred njih postavlja.

Vidi opis Duško Tošić i njegova nova djevojka počeli da žive zajedno: Isplivali detalji veze bivšeg fudbalera i Nore Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/DuskoTosic Br. slika: 6 6 / 6 AD

I Duško i Nora su u poslednjem razgovoru su poručili da se neće više oglašavati za medije.

"Razumijem interesovanje medija, ali neke granice moraju da se poštuju. Kad ste me već pozvali, željela bih da razjasnimo jednu važnu stvar. Nikad nisam bila ničiji fan. Jedno je poštovati nečiji život i rad, a sasvim drugo izmišljati da vodim nečije stranice. Činjenica koju ću vam sada reći jeste da sam u periodu kada se pominje da sam navodno bila administrator stranica nekih pjevačica studirala u Budimpešti i imala mnogo važnijeg posla. Ne želim da se bavim neistinitim pričama, ali smatram da je važno da se zna istina", istakla je.

Na kraju razgovora upitani je kako funkcioniše njena veza s Duškom Tošićem. Nora nije željela da otkriva mnogo detalja, ali njen odgovor je bio više nego jasan.

"Srećna sam i zaljubljena u Duška", rekla je uz osmijeh.

Izvor: Kurir/ MONDO