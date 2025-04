Porodica Gudelj se hitno oglasila: Poslali zvanično saoštenje, evo šta kažu za Emu Radujko

Dragiša Gudelj, brat nemanje Gudelja, poslednjih dana je u žiži interesovanja zbog veze sa pjevačicom Emom Radujko.

Dragiša Gudelj, sin proslavljenog fudbalera Nebojše Gudelja poslednjih dana je u žiži interesovanja zbog veze sa pjevačicom Emom Radujko. U javnosti i na društvenim mrežama su se pojavile određene izjave doskorašnjeg sporiste zbog čega je porodica Gudelj reagovala.

Oni su redakciji Kurira poslali zvanično saopštenje koje prenosimo u cjelosti.

"Poštovani predstavnici medija, nažalost, prinuđen sam da se oglasim povodom moje navodne izjave koja je danas, 8. aprila, objavljena u jednom srpskom mediju. Ovim putem izričito demantujem da sam ikada dao navedenu izjavu, da sam govorio o svom privatnom životu, a tek da sam uvrijedio bilo koju žensku osobu, na bilo koji način."

"Kompletna izjava je lažno predstavljena kao moja. Žensku osobu nikada ne bih uvrijedio, ružnu riječ ne bih uputio, i to znaju svi koji me poznaju. To nije moj manir, to nije način na koji sam vaspitan. O privatnom životu i dalje biram da ne govorim, ali ne želim biti zloupotrebljen od strane bilo koga", navedeno je u zvaničnom saopštenju.

Reagovao je i glava porodice, Nebojša Gudelj:

"Svoje sinove smo uvijek vaspitavali da poštuju žene, da ih nikada ne vrijeđaju i ne ponižavaju. Ovaj pokušaj da se jedna djevojka unizi nije samo napad na Dragišu, nego i na nas kao roditelje. Ovim putem želim najoštrije da demantujem navodnu izjavu mog sina koja se pojavila na jednom portalu, i da zamolim medije da poštuju privatnost moje porodice", istakao je Nebojša.

Nebojša Gudelj bio je jedan od najuspješnijih fudbalera, ali ga javnost poslednjih godina zna kao oca fudbalera Nemanje Gudelja i trenera. Nebojša je oženjen suprugom Oliverom, sa kojom je stigao do samog vrha. Najmlađa ćerka je teniserka. Porodica Gudelj je cijenjena i poštovana u rodnoj Hercegovini kao i u Sevlji, gdje poslednjih godina žive i rade.

