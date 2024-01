"ZA SREĆU MI NEDOSTAJU BRAK I DECA" Vuk Kostić priznao - Prodao sam očevu jedrilicu, jer nijesam imao para za ležarinu

Glumac Vuk Kostić progovorio o porodici i braku koji su imali njegov otac i majka

Glumca Vuka Kostića decenijama gledamo na malim ekranima i velikom platnu, a javnosti je oduvijek bio interesantan i njegov privatni život. Bio je u višegodišnjoj, emotvnoj vezi sa Jelisavetom Orašanin Teodosić, potom voditeljkom Anom Mihajlovski, a sada je otkrio i da mu nedostaju skladan brak i djeca kako bi bio "potpuno srećan".

"Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dijete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspešniji. Danas ne smiješ mnogo da pričaš o tome da si srećan, odmah počnu da te mrze. Volim stvari koje imam i negujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge", rekao je Kostić i istakao da bi volio brak kakav su imali njegovi roditelji

Odrastao sam gledajući skladan brak, i svi oko mene ga imaju. To je prvo ono što utiče na tebe, svi kumovi moji imaju skladan brak. Moraš da imaš neki cilj, ali biće onako kako bude.. Volio bih, to je moja želja, takav je bio moj ćale prema meni, i moja majka prema ocu. Brak je sveta tajna, kad ste jedno. Ljudi se ugledaju na odnose u porodici, ugledaju se na roditelje. Moj tata je držao moju mamu kao malo vode na dlanu, ja bih tako isto voleo", rekao je glumac za štampano izdanje magazina "Story".

Vuk mnogo vremena da provodi u prirodi, pa je od dijela honorara kupio vikendicu na Mokroj Gori, a jedrilicu, koju je naslijedio od oca, je morao da proda.

"Da, kupio sam vikendicu, ali to su bile druge godine. To vrijeme ne znam da li će se vratiti, volio bih to, naravno, ali ne vjerujem. Jedrilica je pripadala tati. Prodao sam je očevom drugu jer nijesam mogao da plaćam ležarinu. Da sam plaćao ležarinu, to bi bilo preskupo. Nije ona pretjerano vrijedna, a ja svakako imam preko ljeta za plovidbu par čamaca i ribaricu".