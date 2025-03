"Kada sam shvatio da moram se ženim, odmah sam raskinuo": Zlatan prije Helene bio s konobaricom, samo jednom je spomenuo

Zlatan Ibrahimović je prije milionerke Helene Seger, bio vjeren sa konobaricom Mijom.

Fudbaler Zlatan Ibrahimović u braku je sa 11 godina starijom Helenom Seger sa kojom ima dva sina Maksimilijana i Vinsenta, a malo ko zna da je prije supruge volio Miju Olhage, koju je upoznao tokom priprema na Kipru, i koju je čak i zaprosio.

Mija je u to vrijeme radila kao konobarica, a Zlatan bivšu vjerenicu nije želio da pomene u svojoj biografiji.

"Rekao mi je i stvari koje ne mogu da citiram iz poštovanja prema njoj . I nije tako zabavno, a takođe mislim da nijedna djevojka fudbalera u Švedskoj nije doživjela tako nešto", rekao je Magnus Gerten jedan od autora filma.

Mia je svojevremeno govorila o Ibrahimoviću i o tome kako su se upoznali.

"Bio je vrlo stidljiv i cio dan je sjedio u kafiću kako bi mi pravio društvu. Nisam ni znala ko je on nego mi se svidio kao osoba", rekla je ona tada.

Mija i Zlatan vjerili su se 2001. godine u Geteburgu, a zatim su živjeli zajedno nakon njegovog transfera u Ajaks. Međutim, nedugo nakon prosidbe su se rastali, a Zlatan je samo jednom govorio o njihovom odnosu.

"Zaprosio sam je i rekla je da. Bilo mi je super, adrenalinski osjećaj, ali nisam shvatio šta to znači, odnosno da se u roku od godinu dana treba vjenčati. Onda sam rekao da ne želim da se oženim, ali svidjelo mi se da zaprosim nekoga. Kad mi je rečeno da treba da se oženim kroz godinu dana, sjutradan smo raskinuli", rekao je tada Zlatan, prenosi "Gloria".

Mia danas živi daleko od očiju javnosti s partnerom i dvoje djece u gradu Onsala u Švedskoj.

"Ne treba mi fudbaler da me hrani"

Zlatanova supruga Helena je i prije braka imala bogatstvo.

"Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32, imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio ni moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga vidjela, zagradio je svojim Ferrarijem moj Mercedes, vidjela sam samo njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i izvikala se na njega. Mislim da mu se to svidjelo", ispričala je Helena 2010. godine za magazin "Elle". Fudbaler je u početku imao problema da se razumije sa 11 godina starijom Helenom, koja je imala ljepotu, pamet i odlučan stav, ali vremenom je sve došlo na svoje.

