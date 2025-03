Pevačica grupe DNK i dalje se vodi kao nestala: U stravičnom požaru joj poginula sestra, informacija o njoj nema

Osam članova benda DNK koji su poginuli u požaru u diskoteci u Makedoniji, bek vokal Ana K. još se vodi kao nestala.

Osam članova benda DNK poginulo je u požaru u diskoteci u Makedoniji, a bek vokal Ana K. još se vodi kao nestala.

Informacija o Ani još zvek nema, dok je njena sestra, takođe bek vokal benda, Sara Projkovska zvanično poginula u požaru koji je izbio u diskoteci u Kočanima. Sara je bila samohrana majka dvoje dece, prenosi portal "Sakam da kažam".

Inače, od Sare, se oprostila i pevačica Karolina Gočeva.

"Moja Sarke, moja najdraža sestro, do poslednjeg trenutka nisam želela da verujem, do poslednjeg sam se nadala da je to neka greška... toliko uspomena, pevanja, radosti, Evrovizije, koncerata, suza, žurki... toliko godina je prošlo... ti i Ana ste tako veliki deo mog života... još se nadam da je danas samo ružan san... toliko ćeš mi nedostajati moja Sarke", napisala je pevačica.

U požaru su poginuli: pevač Andrej Đorđijevski, bubnjar Đorđi Georgijev, klavijaturista Filip Stevanovski, gitarista Aleksandar Kolarov, fotograf Aleksandar Efremov, prateći vokal Sara Projkovska, tonac grupe DNK Igor Velkov, kao i bitbokser Martin Atanasovski.

Podsetimo, Strumice Kostadin Kostadinov saopštio je tužnu vest da je među poginulima i član muzičkog sastava DNK, Georgije Gorgijev, a sada je putem drutvenih mreža javnost obavestio o tome da se sutra otvara knjiga žalosti zbog stradalih u požaru u diskoteci u Kočanima, dok broj preminulih i dalje raste.

Građani odaju počast nastradalima:

(Blic/ MONDO)