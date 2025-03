Drogiraju ih i plaćaju 150€: Isplivale jezive tajne poznatog rijalitija, skandal neviđenih razmjera

Pored svega toga, Boško ističe da rijaliti kuća, koju produkcija naziva "vilom", nije ni blizu luksuza kakvim se predstavlja.

Izvor: MONDO/Viral

Boško Joković do nedavno je bio dio obezbjeđenja jednog od najpoznatijih rijaliti programa u Srbiji. Njegova ispovijest u emisiji izazvala je šok među gledaocima, posebno onima koji su redovno pratili dramatične scene na televiziji.

Prema njegovim riječima, ono što se događalo iza kamera bilo je još gore i, što je najstrašnije, sve je bilo unaprijed isplanirano.

Boško je u svojoj ispovijesti otkrio da je imao potpuno drugačiju sliku o rijalitiju prije nego što je postao njegov dio:

"Ja sam očekivao da je to ono što vidimo na televiziji. Međutim, kad sam tamo došao, to je bilo nešto sasvim drugačije. To je maltretiranje, iživljavanje... Na moju žalost, učestvovao sam u svemu tome, ali sva sreća, pobjegao sam odatle."

Priznaje da mu je na početku bilo zanimljivo jer je radio s poznatim ličnostima, ali ubrzo je shvatio da su oni potpuno drugačiji nego što se predstavljaju javnosti.

"Mnoge stvari se tu ne vide. Tuče, samopovrjeđivanje. Evo, dečko koji se samopovrijedio kada mu je djevojka izbačena iz rijalitija. Povrijedio se ozbiljno, do kostiju. Trebalo je da bude ušiven, ja sam ga previo dva puta to veče. Tražio sam od produkcije da ga vode na ušivanje, ali su rekli da je to samo poderotina i da je dovoljno da ga previo."

Izvor: Youtube

Dečko sav krvav u izolaciji

Boško je objasnio i kako je do povrede došlo:

"Bila je nedelja, veče izbacivanja. Produkcija mi je rekla da tog učesnika odvedem u izolaciju kako znam i umijem, jer su pretpostavljali da će praviti problem kada njegova djevojka napusti rijaliti. Kada je čuo da je djevojka izbačena, tražio je da ode do toaleta. Kada smo otvorili vrata, odmah je gurnuo mog kolegu, ali smo ga vratili nazad. Čuli smo da unutra lomi stvari, ali to se tamo dešava svakodnevno. Poslije nekog vremena počeo je da lupa na vrata, tražeći pomoć. Kada je pokazao ruku, bilo je jasno da je povreda ozbiljna."

Obezbjeđenje je obavijestilo produkciju, ali odgovor koji su dobili bio je šokantan:

"Javljam im da dečko ima ozbiljnu povredu, da mu se vidi kost, da mora biti ušiven. Oni nam kažu da ga samo previjemo. Ako ja to ne bih uradio, on bi mogao da iskrvari. Previo sam ga, pustili su ga da spava, ali krv je opet počela da probija kroz zavoje."

Miješaju alkohol i drogu, pa "polude"

Još jedan od problema u rijalitiju, prema Boškovim riječima, jeste kombinacija alkohola i ljekova:

"Ljudi koji gledaju rijaliti misle da su učesnici samo pijani. Ali nije samo alkohol u pitanju, već i tablete. Sutradan, kada ih sretnete, oni se izvinjavaju jer se ne sjećaju šta su radili prethodno veče."

Boško je dugo mislio da su svađe između učesnika dogovorene, ali je ubrzo shvatio da sve režira produkcija.

"Ljudi koji sjede gore, to su 'mozgovi rijalitija'. Oni prave konflikte. Recimo, ako se momak i djevojka posvađaju, produkcija djevojku šalje u izolaciju, a momka u tajnu sobu s nekom drugom učesnicom. Njegovoj djevojci puste snimak kako je on u sobi s drugom, i ona poludi. Ovoj drugoj su obećali 100 evra preko honorara da ga zavodi. Sve je organizovano."

Izvor: Youtube

Kupanje jednom u 20 dana, 150€ za se*s skandal

Se*s i higijena su teme koje se uvijek pominju u kontekstu rijalitija. Boško je otkrio da su higijenski uslovi katastrofalni.

"Ima učesnika koji se ne kupaju po 20 dana. Smrad nije bitan jer televizija ne prenosi mirise. Kada neko nekog uvrijedi da smrdi, to nije metafora, nego stvarnost."

Što se tiče intimnih odnosa, oni su, kako kaže, svakodnevni:

"U rijalitiju se svako veče neko upušta u intimne odnose. Produkcija ponekad plaća učesnicima dodatni honorar da se takve scene eksplicitnije vide. Na primjer, jednom su ponudili djevojci 150 eura da svuče čaršaf sa dvoje učesnika dok su imali odnose, kako bi kamere to jasno snimile. Mene su poslali s njom da je čuvam ako neko pokuša da je napadne."

Pored svega toga, Boško ističe da rijaliti kuća, koju produkcija naziva "vilom", nije ni blizu luksuza kakvim se predstavlja.

"Unutra strašno smrdi jer učesnici bacaju smeće u fioke, pokvarena hrana stoji svuda, prosuto mlijeko... A ljudi to gledaju i uzimaju učesnike rijalitija za idole."