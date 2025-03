Ispovijest prosjakinje sa groblja kojoj je Karleuša dala 50 €: Evo šta je rekla o pjevačici i njihovom razgovoru

Prethodne nedelje u fokusu javnosti bila je scena s Novog bežanijskog groblja kada je tokom sahrane Saše Popovića Jeleni Karleuši prišla prosjakinja, s kojom je porazgovarala i dala joj 50 eura.

Prethodne nedelje u fokusu javnosti bila je scena s Novog bežanijskog groblja kada je tokom sahrane Saše Popovića Jeleni Karleuši prišla prosjakinja, s kojom je pjevačica porazgovarala i dala joj novčanicu od 50 eura.

Žena čiji su inicijali H. M. postala je popularna na mrežama kad su kamere snimile kako joj Jk daje novčanicu od 50 eura. Ekipa Kurira otišla je na groblje i popričala sa njom o ovom gestu, a ona je otkrila detalje njihovog razgovora.

Karleušin gest tom prilikom mnoge je oduševio, ali je bilo i onih koji su rekli da je u pitanju marketinški trik, i da je pjevačica ovo namjerno uradila kako bi je foto-reporteri snimili.

Ekipa Kurira je posjetila ponovo Novo bežanijsko groblje, da bi iz prve ruke čuli šta ova žena ima da kaže o svemu tome, i zatekli prosjakinju H.M. u blizini grobova Saše Popovića i Divne Karleuše, Jelenine majke. Sirota žena s groblja odmah je poručila da je ogorčena zbog zluradih komentara na Karleušin račun.

"Mnogo je dobra žena! Dala mi je pare iz duše! Niko ništa nije tu dogovorio kao što kažu, ja je znam, mnogo je dobra. Čim sam vidjela ljude, joj, ja sam pobjegla od sramote. Dolazi ona često ovdje kod majke, stalno sjedim s njom. Mnogo je dobra, i njena tetka isto. Sve je dala od srca. A što tako pričaju svašta? Šta je to bože? Mene ovdje svi znaju, ja sam poštena, ne lažem. Pitam uvijek da čistim i održavam spomenike. Svi me znaju. Budi čovjek i svako će da te počasti. Nisi čovjek, pa šta ćeš mi ti u životu? Održavam i čistim i Divnin grob kad sam tu. Ovo što pričaju da je namješteno, to je katastrofa. Ti ljudima ne možeš da zatvoriš usta, ima svakakvih. Samo sloga, dobra riječ i da se vole ljudi. Ne mržnja i pakost. Niko ništa nije odnio na onaj svijet", rekla je sagovornica.

"Javnost ne zna da je gospođa koja je sjela pored mene, za koju su mnogi pisali da je prosjakinja, što i jeste, ali, pošto sam ja šest godina non-stop na groblju, ona je odlučila da nas dvije budemo sestre. Ona mene zove drugarica Mila i kaže da sam ja njena sestra, a za moju tetku Danijelu misli da sam ja. I stalno mi govori da ona mnogo izgleda drugačije na televiziji (smijeh). Kaže mi da se mnogo ugojila, ali da joj ne kažem. Zapravo, ja sam njena glavna pokroviteljka na groblju, i tačno znam kad joj treba novac za zimnicu i za sve ostalo. Tako da sam joj glavni sponzor. Ona kad me je tad vidjela, naravno da mi je prišla, i to su vidjeli novinari kad joj dajem pare. U tom momentu mi je rekla da je prašak poskupio. Pošto sam vidjela da se mediji okreću ka nama, ja sam brže-bolje izvadila pare."

"Tad sam joj to dala, a mediji su to slikali. Kad mi ovdje nešto šapuće u povjerenju, tad mi je rekla: 'Nemoj ovim drugim ciganima ništa da daš!' Naravno da sam i njima dala, uvijek dajem. Ne mogu da ne pomognem, to mi je pasija", rekla je Jk u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji.

(Kurir/ MONDO)