Udaje se članica grupe "Hurricane": Mladenci u autu luduju uz Teu Tairović i Nućija

Članica grupe "Hurricane" Miona Srećković u drugom je stanju, a danas staje na "ludi kamen".

Izvor: Instagram/miona_srkvc

Miona Srećković danas izgovara sudbonosno "da" dugogodišnjem partneru Petru sa kojim čeka dijete. Ona je na Instagramu objavila nekoliko fotografija, na kojima je vidimo u raskošnoj vjenčanici.

Mladoženja se odlučio za bijelo odelo, a njih dvoje su se u automobilu zabavljali uz stihove Tee Tairović i Nućija, koji su odzvanjali u kolima.

Izvor: Instagram/miona_srkvc

Povukla se iz grupe "Hurricane"

Miona je zbog trudnoće donijela odluku da se povuče iz grupe "Hurricane".

"Ćao svima, htjela sam da se izjasnim povodom vaših pitanja. Kao javna ličnost, htjela sam da sakrijem moj privatan život. Ali se osjećam dužna da vam objasnim neke stvari, jer me pratite od početka moje karijere. I vjerovatno ćete biti tu i u nastavku te iste i za to vam jedno veliko HVALA! Nisam htjela kao i mnogo pjevačica da pričam da imam nekog pored sebe, koji mi pruža ljubav i pažnju. Jer sam smatrala da je to moje pravo, da njega ne eksponiram u javnosti."

Izvor: Instagram/miona_srkvc

"Ali sam imala tu sreću da upoznam ljubav svog života sa 19 godina. Naravno, malo su okolnosti bile otežane, jer kao što znate ili ne, ja sam iz Francuske. I tamo smo se i upoznali. Kad je stigla ponuda od tima 'Hurricane' da budem nova članica on me je podržao i rekao da treba da pratim svoje snove i da ce me on čekati kolko god to bilo potrebno. I naravno on je uvijek bio moja najveća podrška iako je bio 'skriven' od svih. I dan danas je. I to već tri godine. Vjerili smo se 21. 09. 2023 godine i proslavili godišnjicu te iste prije par nedelja. Naravno karijera mi je uvijek bila na prvom mjestu, ali mi je srce uvijek bilo 2000 km od Srbije."

"Onda dolazimo do glavne teme ovoga, ona koja vas vjerovatno najviše i zanima. Možda će neko reći da sam luda. Da sam mnogo mlada, da nije još vrijeme za to. Ali smo mi napravili ono što bi svako poželio kad je iskrena ljubav između dvije osobe. Da napravi malu verziju sebe. Što je po nama najlepša stvar koja je mogla da se desi. Tako da, ono sto ste možda pročitali u medijama da sam trudna, jeste istina. Ali sad su zvanično 3 mjeseca. I sad želimo da podijelimo sa vama tu prelijepu vijest."

"Zahvalna sam Hurricane familiji, koji su bili tu da me podrže u mojoj odluci. Pamtiću sve lijepe trenutke. Hurricane je bilo jedno lijepo iskustvo, proputovale smo, upoznale mnogo vas, pjevale u mnogo gradova, smijale se i plakale... Što se tiče daljeg u Hurricane grupi, nastaviće se sve kao do sada. Grupa nastavlja da živi. A za sve nove informacije ce vam javljati njih dvije na Hurricane official čim bude bilo vrijeme."

"Muzika ostaje dio mene i neću prestati da se bavim njom. Ali, da. U dogovoru sa mojim timom, neću više biti dio grupe. Da bi mogla da se posvetim trudnoći i djetetu. Hvala vam na svemu", napisala je Miona tada.

