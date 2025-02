"Radila kod mene kad je imala 18, 19 godina": Najpoznatija srpska striptizeta progovorila o Mimi Mercedes

Mediji danima bruje o životu reperke Mimi Mercedes, koja se večeras takmiči u finalu "Pjesme za Evroviziju" sa numerom "Turbo žurka".

Izvor: Kurir screenshot/MONDO, Stefan Stojanović

Mimi je, prije nego što je počela da se bavi repom. radila kao striptizeta, kako bi finansirala svoju muzičku karijeru. Tada je imala 18 godina, radila je u klubu Branke Blek Rouz, koja je sada ispričala detalje o tome kako su sarađivale.

"Sinoć sam vidjela da je prošla u finale i baš mi je drago. Ona to zaslužuje! I kad je bila mlada, bila je ozbiljna, odgovorna, pametna i baš je pričala da ima te planove. Drago mi je da je uspjela. Sve najbolje joj želim".

Branka otkriva i koliko dugo je Mimi radila kod nje.

Branka otkriva i koliko dugo je Mimi radila kod nje.

"Ne mogu da se sjetim tačno. Nije ona godinama igrala, nego kratko nešto na početku, kad je baš počela da se bavi repom. Pisala je pjesme tada, bila je baš mlada - 18, 19 godina. Igrala je, išla u školu i rekla je baš da planira da se bavi repom. U to vrijeme je Đus snimao neki spot kod nas, oni su se znali i tako".

Dotakla se i toga koliko se Mimi promijenila od tada, ali i da li je kasnije posjećivala klub.

Dotakla se i toga koliko se Mimi promijenila od tada, ali i da li je kasnije posjećivala klub.

"Svi se mijenjamo kako sazrijevamo, s godinama, ali ona je oduvijek bila tako ozbiljna i odgovorna. Znate da ja ne primam bilo kakve djevojke. Gledam da su djevojke normalne, da ih tesitram, da ne koristi narkotike, ne pije alkohol... Dok je igrala kod mene, mogu sigurno da vam kažem da nije koristila narkotike. Djevojka je skroz normalna i dobra, zato je i uspjela. Bilo je mnogo djevojaka koje je povukao loš život, pa nisu mogle da naprave ništa. Ona je to posmatrala kao posao i iz svega izvukla najbolje.Rekli su mi da je dolazila, ali ja nisam bila tu. Slikali su se sa njom, pozdravljala me je. Mislim da je to bilo prošle godine, ja sam tad bila u Crnoj Gori, ali su mi prenijeli"