"Svadba treba da bude na Marakani": Tanja Savić otkrila detalje udaje za 11 godina mlađeg Muhameda

Tanja Savić uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim pilotom, Muhamedom Mukijem Bešićem.

Iako su mnogi predviđali da zbog razlike u godinama Tanja i Muki neće opstati, oni žive svoju bajku. Tanja je nedavno govorila o vezi sa Mukijem, te istakla da bi voljela da se njih dvoje vjenčaju, ali više od toga bi voljela da dobiju dijete.

"Polako, ja sam mlada... Ima vremena. Biće svadba ludilo. Sve ću vas pozvati", rekla je Tanja svojim fanovima, a njen PR Goran Jovanović, dao je predlog da svadba bude na Marakani, jer bi tu njeni fanovi mogli da stanu.

"Uvijek imam neke planove, a Bog se vjerovatno smije. Najviše bih voljela da se još jednom ostvarim u ulozi majke. To najviše želim. Volim svog čovjeka i to bi bila kruna naše ljubavi. Svaka godina sa brojem pet mi je donijela sreću, tako da će to biti i 2025. godine", rekla je Tanja i priznala da se ne plaši da ponovo stane na ludi kamen, iako je svašta prošla u prvom braku.

"Sa mojim sinovima Muki ima fenomenalan odnos"

Tanja je nedavno za "Blic" ispričala da je ponosna na to što njeni naslednici Mukija zovu kad god im nešto zaškripi.

"Sa mojim sinovima Muki ima fenomenalan odnos, njega zovu kad nešto treba, iako ja sjedim pored njega, ostanem zatečena. Oni su sada dječaci, odgovara im više muška energija sad, u ovim godinama. Svi su iz moje porodice prihvatili Mukija, a i da nisu, važno mi je da ja jesam", rekla je pjevačica, pa je potom dodala:

"Moji roditelji su sa njim takođe u sjajnim odnosima. Meni je mnogo drago što kad god odemo u Smederevo, doček je takav od strane mojih, kao da čekaju svoje dijete. Tu nema razlike. Nešto nevjerovatno."

