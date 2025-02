Danas pliva u luksuzu, a nekad se bavila potpuno drugačijim poslom: Evo šta je Emina Jahović radila u Novom Pazaru

Emina Jahović je danas veoma popularna pjevačica, a mnogi nisu znali čime se bavila prije nego što je počela da gradi muzičku karijeru.

Pjevačica Emina Jahović važi za jednu od najpopularnijih domaćih pjevačica, a prije karijere u muzici, radila je na televiziji.

Prije nego što je započela svoju pjevačku karijeru, radila je kao voditeljka vremenske prognoze na televiziji čiji su vlasnici bili Elma Sinanović i njen suprug, a pjevačica joj je pomogla kasnije da uplovi u muzičke vode.

"Emina je bila najljepša voditeljka vremenske prognoze ikada, na bilo kojoj televiziji. Bila je kao bombonica. Kratko joj je to bilo interesantno. Željela je uvijek da pjeva, i ja sam joj pomogla da dođe do Dina Merlina. Bilo je tih razgovora, gdje su joj našli neke crnogorske kompozitore, ali ja sam odmah rekla da to ne rade, i da je odvedu kod njega. Ljudi su me poslušali i u startu je napravila to što treba", rekla je Elma na K1, a sama Emina je svojevremeno otkrila kako je izgledao njen rad na televiziji.

"Rado se sjećam tinejdžerskih dana. Uživala sam tokom tog perioda koji sam provela radeći na televiziji i na radiju. Tada sam prvi put pokazala svoju kreativnu slobodu, koja me je kasnije i navela da krenem putem muzike i javnog života", rekla je Emina ranije Kuriru.

Ovako je Emina izgledala na početku karijere:

A ovako izgleda danas: