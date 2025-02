Kako je pjevačica rekla, njen nevenčani suprug nikad više nije ponovio išta slično

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pjevačica Vesna Đogani je, nakon četiri godine ćutanja, konačno otvoreno progovorila o aferi svog supruga Đoleta Đoganija, koji je tada uhvaćen u kompromitujućoj situaciji sa nepoznatom ženom – paparaci su ih zabilježili kako razmenjuju poljupce u automobilu.

Kako Vesna priznaje, za cijelu situaciju saznala je iz medija, a kada je supruga suočila s tim, on je pokušao da umanji ozbiljnost skandala, tvrdeći da nije učinio ništa loše. Prema njegovim riječima, žena ga je poljubila iznenada i protiv njegove volje, te je sve nazvao besmislenom pričom bez osnova.

Ipak, Vesna nije bila naivna – bilo joj je jasno da gdje ima dima, ima i vatre. Iako mu je tada progledala kroz prste, jasno mu je stavila do znanja da neće tolerisati ponavljanje sličnih situacija. Kako je rekla, ukoliko bi se nešto slično ponovilo, bez oklijevanja bi ga napustila, ne ostavljajući prostor za izgovore i opravdanja.

'To je bila žena koja je u tom periodu baš bila povezana poslovno sa nama, nakon toga nismo više sarađivali. Recimo da sam mu progledala kroz prste tada, nije nakon toga više brijao. On je rekao da to nije tačno i da su gluposti, eto, ja sam mu povjerovala. Vidjela sam šta sam vidjela, ali to nije bio realan dokaz za bilo šta. Bitno da nije nastavio da brija i šrlja - kaže Vesna.

''Najlakse je razvesti se, danas pogotovo. Ja sam za to da se porodica čuva i njeguje. Ne po svaku cijenu, mora da postoje neke granice. Ja sam dijete koje nikad oca nije upoznalo i to su ozbiljne stvari koje nisu lake. Otac mi je preminuo, neću ga ni upoznati. Zbog toga sam se uvijek trudila da čuvam svoj brak i da naša djeca imaju oba roditelja - iskrena je Vesna.

Pogledajte i kako izgleda žena sa kojom je Đole navodno prevario Vesnu:

Vidi opis Vesna Đogani poslije 4 godine progovorila o Đoletovoj prevari: Poljubac sa drugom pravdao na bizaran način Žena s kojom je uhvaćen Đole Đogani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 6 6 / 6 AD

Izvor: Mondo Jelena Sitarica