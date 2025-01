Komšije otvoreno o Vesni i Đoletu: Posebno odjeknule reči o deci, ovako se ponašaju kada misle da ih niko ne vidi

Susedi slavnog para nisu skrivali svoje impresije

Vesna i Đole Đogani već dugi niz godina uživaju u skladnom odnosu, pažljivo čuvajući intimu od radoznalih pogleda. Baš iz tog razloga mnoge je iznenadilo i kada se saznalo da nisu u braku.

"Mi nismo u braku, živimo zajedno, ali se nismo venčavali. Oženio sam se jednom, jednom sam se razveo, i na tome bih završio sve. 22 godine smo zajedno, tj. od 2003. godine", rekao je Đole jednom prilikom.

Ipak, u njihovom odnosu ničega ne fali, pa ni strasti.

"Mi nismo zaljubljeni kao prvog dana, ne. Mi se cenimo, volimo i poštujemo, strast postoji, ali u nekoj drugačijoj formi", rekla je Vesna Đogani.

Komšije o Đoletu i Vesni

Njihove reči na neki način su potvrdile i komšije koje su o slavnom paru imale samo reči hvale.

"Ne poznajem ih lično, ali ono što vidim jeste da su veoma vredni i radni. Đole je stalno sa nekim papirima trči tamo-ovamo, telefonom zakazuje te njihove koncerte ili tezge, dok ona brine o deci i vodi računa kada imaju koji nastup. Stalno putuju, ja njih uglavnom viđam sa koferima. Naročito petkom u odlasku i nedeljom u povratku. Sedim ovde na klupici uzaludan, pa sve vidim", kaže kroz osmeh jedan penzioner.

"Poznajem ih, deca su im izuzetno vaspitana. Mislim da je za to zaslužna Vesna, ona se baš bavi decom. Đole mi više deluje malo uštogljeno i kao neko ko je zadužen da finansijski obezbedi porodicu. On o sebi ima visoko mišljenje. Ne može mu se sporiti da je u to vreme plesa osvajao nagrade i da je od te braće Đogani najuspešniji, ali baš da je u rangu Čole, za to nek izvini. Ne može mu ni prići", kaže jedna od stanarki koja živi u zgradi gde Đole ima stan.

