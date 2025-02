"Sponzoruša, mora da ima se*s da bi mogla na letovanje": Baka Prase posle skandala sa Sekom Aleksić izvređao Emu Radujko

Baka Prase u lajvu izneo svoje mišljenje o pevačici Emi Radujko

Izvor: Instagram/emaradujko/bakaprase

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nedavno se našao u centru skandala zbog izjave o Seki Aleksić, tokom koje je spominjao njenog sina.

Seka je oštro reagovala na njegove komentare u lajvu, a sada je Baka Prase, u razgovoru s pratiocima, rešio da iznese brutalne uvrede i na račun pevačice Eme Radujko.

Na pitanje jednog pratioca kada će dovesti pomenutu pevačicu u lajv, Baka je rekao:

"Pa ne znam. Nešto nismo dobri jer je probala da me namesti da sam manijak i lažov. Onda sam je ja ina***avao da je sponzoruša i da mora da ide da ima s*ks da da bi mogla da ide na letovanje. Naravno, to sam uradio privatno, nisam javno. Ali sam joj oprostio za te optužbe. Skontao sam da je klinka, šta da radim? Ne zna za bolje", rekao je Baka.

Pogledajte:

Nesuglasice između jutjubera i Eme Radujko počeli su kada je Baka Prase raskinuo sa influenserkom Anjom Bla.

"Imam strašnu priču, možda je i ispričam jednog dana. Mene je Ema Radujko napala nakon raskida sa Anjom. Rekla mi je: 'Šta ti ovo radiš?' Javila mi se u četu i isprozivala me je, a ja sam je pitao što je brani ako je Anja ne podnosi? Optužila me je da sam manijak. Majke mi, ja samo želim da se odbranim da kažem da nisam manijak, sve je bilo saglasno, svi su bili obavešteni, sve je bilo korektno, samo to želim da kažem. Optužila me je u privatnoj prepisci", ispričao je tad Ilić.

(Kurir, MONDO, D.P)