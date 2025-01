Sin Ivice Dačića brzo prebolio pjevačicu, već ima novu djevojku: Otkriveni detalji, evo na kojoj lokaciji su viđeni

Luka Dačić ne gubi vrijeme, te je nakon raskida nastavio sa životom i čini se da ne tuguje pretjerano.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Luka Dačić, sin Ivice Dačića, po svemu sudeći brzo je prebolio folk pjevačica Milicu Jokić, s kojom je bio tri godine u vezi.

Naslednik ministra policije, kako Kurir saznaje, navodno već ima novu djevojku.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Njih dvoje su krajem prošle godine viđeni zajedno u prijestoničkim restoranima, a u prilog tome svjedoči izvor koji se zatekao na licu mjesta:

"Kada sam ušao u restoran, primijetio sam Luku, koji je sjedio sa javnosti nepoznatom djevojkom. Bili su na ručku. Videlo se da se odlično poznaju i da su zajedno. U prvom trenutku sam pomislio da je drugarica njegove djevojke, pjevačice Milice, ali kako je vrijeme odmicalo, bilo je jasno da su zapravo njih dvoje u vezi. Sa njima je bio i dečko koji brine o Lukinoj bezbjednosti. U restoranu su proveli oko dva i po sata, a onda su zajedno izašli. Posle nekoliko dana sreo sam ih sasvim slučajno na još jednoj lokaciji u gradu. Tada sam potvrdio svoje sumnje da oni nisu samo drugari i prijatelji",kaže naš izvor.

Jokićeva i Dačić su poslije razlaza odlučili da ostanu u prijateljskim odnosima. Ljubav među njima je prestala, pa su riješili da ostanu dobri drugari. Redovno se čuju i podrška su jedan drugom i poslije raskida.

Nije bio ljubomoran

Juče je u medijima odjeknula vijest da su pjevačica Milica Jokić i sin Ivice Dačića, Luka Dačić,raskinuli nakon tri godine veze.

Milica je u ranijim intervjuima govorila o detaljima odnosa sa Lukom Dačićem i njegovom porodicom, a jednom prilikom je otkrila kako je teklo njihovo poznanstvo.

"Mi se baš dugo godina znamo, prije nego što smo ušli u vezu, upoznali smo se preko prijatelja, znamo se sigurno 10 godina. Ja sam dvije godine mlađa od njega, ja ima 23, a on će sada 25. Mislim da je više on mene simpatisao. Onda smo počeli da se viđamo malo češće i to nam je prijalo. Na jednom događaju smo se pojavili zajedno i sutradan su svi to objavili. Skoro tri godine smo zajedno", rekla je Milica svojevremeno.

"Kaže mi da izgledam kao baba"

"Što se tiče mog posla ne pravi nikakav problem, ima puno razumijevanja. Ja ponekad znam da ne spavam po 4 dana zbog posla. Nismo ni on ni ja ljubomorni, ali ima nekih trenutaka kada on nešto prokomentariše, a isto tako i ja. Kad ja obučem nešto predugačko, on mi kaže da izgledam kao baba i onda mi kaže molim te obuci nešto kratko", rekla je Milica tada za Republiku.

Izvor: Kurir/ Mondo/ Đorđe Milošević