Pjevačica godinama krije muža: Ne zna njene pjesme i ne voli da se pojavljuje u javnosti, poznato i čime se bavi

Tadićeva je otkrila zbog čega Uroš ne voli da se eksponira u javnosti.

Izvor: Instagram

Pjevačica Marina Tadić trudi se da privatan život drži daleko od očiju javnosti, a njen suprug Uroš ne voli da se eksponira.

Marina Tadić nikada se na javnim dešavanjima ne pojavljuje sa mužem, koji je po zanimanju advokat, te mnogi ne znaju kako on uopšte izgleda. Međutim, pjevačica je nekoliko puta na svom Instagramu objavljivala njihove zajedničke fotografije.

"Prije može da se desi da dođu vanzemaljci, nego moj suprug na scenu. On ne voli da se eksponira uopšte. To je moj posao, ne gledamo da on učestvuje u karijeru, jer on nije iz tog posla", rekla je Marina nedavno.

Izvor: Instagram

Tadićeva je otkrila zbog čega on ne voli da se eksponira.

"Kada vas muškarac vidi na sceni on je opčinjen vama i ako ste vi mnogo jaka figura njima to počinje da smeta i žele da ste domaćica i kod kuće. Ja ne pravim famu oko toga i mog posla, kod kuće sam mama i supruga, a na sceni pjevačica. Imala sam sreću da sam pronašla muškarca koji nije želio da me mijenja i da gleda na posao kako sam ja postavila", objasnila je ona.

Marina nije sigurna ni da li suprug zna njene pjesme.

"Ne pričamo uopšte o mom poslu, ne znam ni da li zna sve moje pjesme. On je vrlo skroman jedan čovjek, ne komentarišemo muziku i ne meša mi se u posao jer to ne bih podnijela. Možemo da se posavetujemo, ali ništa više od toga da mi govori šta ću i kako ću ja. On je čovjek pravnik", objasnila je pevačica u emisiji „Bez filtera sa Sarom Miom“.