"Bili smo više od kolega, narod ne zna cijelu priču": Nemanja Nikolić nikad žešće o Tanji Savić, evo o čemu je ćutao

Nemanja Nikolić je nakon koncerta Tanje Savić otkrio zašto se niko iz stare postave Granda nije pojavio u Areni, a sada i planove koje je imala cijela ekipa godinama ranije.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pjevač Nemanja Nikolić, koji se proslavio u "Zvezdama Grandsa", progovorio je o Tanji Savić i tome što on i njegove kolege, sem Baneta Mojićevića, nisu bile na njenom koncertu u Areni.

"Nas šestoro je mnogo više od kolega. Narod ne zna šta je bilo, narod je neobaviješten, a ja da dokazujem nekom nešto, ne želim. Ispalo je da smo nas četvoro loši ljudi, da smo sujetni jer nismo došli na koncert Tanje Savić, ali to nema veze sa mozgom. Ljudi misle tako, ali ja to njima ne mogu da zabranim. Istina je totalno drugačija. Nas šestoro je imalo plan i program i maštali smo o tome i dogovarali se godinama unazad, pre ove dvadesetogodišnjice našeg postojanja. Svi smo bili za da se ponovo okupimo, da obilježimo to, da ako Bog da ponovo da krenemo na zajedničku turneju. Razlog je što imamo svoje pjesme, što smo izgradili neka imena, što smo izgradili svoju publiku, a tada smo pevali tuđe pjesme. Jednostavno, mi smo se svi čuli i dogovarali da neko to preuzme i da stvarno napravimo turneju, što zbog koncerata i turneja, tako i zbog novca, jer stvarno su mogle da se zarade ozbiljne pare. Svi smo bili za, osim Tanje Savić. Ona je bila je ključna karika", rekao je pjevač o Tanji u emisiji "Pretres" i dodao:

"Ja sam milion puta rekao, nju su ljudi obožavali i ako dođe 20.000 ljudi na nastup, sigurno je 10.000 došlo zbog Tanje. Ona ima tu slatkoću i voljeli su je ljudi. Ne znam zašto ona nije bila za iako je bila ključna karika. Mi smo bili mnogo više od kolega, svi mi, živjeli smo zajedno tri godine. Za vrijeme jednog snimanja sam prišao njenom menadžmentu i pitao i oni su mi tada rekli da nisu za. Kada sam nju pitao, bio sam prebačen na menadžere ".



"Zvala me je na koncert"

Nemanja je potom rekao da ga je Tanja zvala na koncert, ali da je on odbio da dođe.

"Zvala me je na koncert, a ja sam joj rekao da bih bio najsrećniji da se pojavim na koncertu, ali ne sam, već da tu bude i Slavica, Darko i Bane i Steva i da nas šestoro budemo na koncertu, ona je to zaslužila, ali do toga nije došlo. Nekoliko puta sam, zbog svega što se desilo, rekao da joj ne bih došao na koncert i da me pozove i kakav je bih ja onda čovjek bio da se na kraju pojavim u Areni. Zamjerio sam joj i to što je pričala za Slavicu, a ona je rekla da se šalila", rekao je Nemanja.

(Hype, MONDO, D.P)