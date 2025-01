Napisao joj najveće hitove, sad mu došla u posetu: Milić Vukašinović i Hanka Paldum nasmejani na bolničkom krevetu

Hanka Paldum posetila je Milića Vukašinovića nakon amputacije noge.

Jedan od najistaknutijih pisaca hitova narodne muzike među rokerima, svakako je Milić Vukašinović, nekadašnji pevač čuvenog sarajevskog benda "Vatreni Poljubac" i bubnjar "Bijelog dugmeta". On je napisao veliki broj pesama za Hanku Paldum, koje su postale evergrin - "Crne kose", "Voljela sam, voljela", "Tražio si sve", "Voljeni moj", "Sanjam".

Milić Vukašinović se trenutno oporavlja nakon što je bio primoran na amputaciju noge.

Ova tužna vest šokirala je mnoge njegove obožavaoce širom Balkana, ali je istovremeno pokrenula lavinu podrške, kako od strane javnih ličnosti, tako i od ljudi koje prate njegov lik i delo. Među njima je bila i pevačica Hanka Paldum, koja je posetila Vukašinovića dok prolazi kroz ovaj težak period.

Njegova supruga Suzana je zabeležila ovaj emotivan trenutak, dok su njih dvoje nasmejani pozirali za fotografiju.

Poznati roker se bori sa zdravstvenim problemima, zbog čega je otišao na rehabilitaciju, a nedavno se nedavno oglasio i objavio fotografiju putem društvene mreže Instagram. Kako je otkrio, trenutno se nalazi u specijalnoj bolnici, ali vedar duh i osmeh sa lica ne gubi.

"Evo me u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, i kad mi bude noga gotova, uslikaću se sa obe noge, i nećete znati koja je koja", izjavio je Milić Vukašinović u objavi.

"Hanka i ja razvalili smo Jugu"

Roker je jednom prilikom progovorio o saradnji sa Hankom:

"Najveće pare sam zaradio s Hankom Paldum, revoluciju smo napravili. Hankin muž nas je čuo na koncertu u Duvnu, prišao mi je i rekao da mu je žena narodna pevačica i da želi da joj ja nešto napišem, jer su neke moje pesme naginjale prema narodnoj muzici. Napisao sam joj pesmu 'Voljela sam, voljela'. Hanka je onda došla kod mene, malo se uvežbavala i kad su joj legle melodija i tekst, sećam se, uzela je onu šoljicu kafe i tresnula je o zid. To je bio znak da će ta pesma razvaliti Jugoslaviju", priča Milić i nastavlja:

"Hanka je dotad bila nepoznata, i to je praktično bio presedan da neko iz rok sveta uzdigne narodnu muziku iz kafane na koncertni nivo. Ona je bila prva narodna pevačica koja je imala koncerte tri dana zaredom u Domu sindikata u Beogradu. Eto, i tu sam predrasudu razbio. Narodnu muziku su zvali novokomponovana muzika, a time se htelo reći da je to šund. Dok se Hanka i ja nismo pojavili, ljudi su se stideli reći da slušaju narodnu. Međutim, ona je kasnije napravila jednu glupost koja ju je u to vreme skoro koštala karijere. U svojoj najvećoj slavi ona je gostovala na Televiziji Zagreb, i tamo je izjavila da nikad nije pevala u kafani. Neverovatno je kako jedna rečenica može sve upropastiti, ona koja je potekla iz kafane, umesto da je rekla hvala kafani, tu sam stekla prvo iskustvo i naučila da pevam, ne, ona se potpuno ogradila. Time je, naravno, izgubila brojne poštovatelje. Uspeli smo zaraditi s prvom pločom, s drugom više nismo", govorio je roker u intervjuu za Portal Novosti.