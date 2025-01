Srpski zet kaje se samo zbog jedne uloge u karijeri: "Znao sam da to više nikada neću raditi"

Kristijan Bejl se pokajao kada je prihvatio ulogu u jednom ostvarenju.

Izvor: Yotube printscreen / Rotten Tomatoes Classic Trailers

Kristijan Bejl je do sada ostvaro niz zapaženih uloga, a nedavno je priznao da je zbog prihvatanja jedne uloge ipak zažalio.

U pitanju je ona u mjuziklu "Newsies" iz 1992. godine. Pogledajte:

Newsies trejler, mjuzikl, Kristijan Bejl Izvor: Youtube / knoctum

"Nikada me nisu zanimali mjuzikli, a ni sada me ne zanimaju. Kada sam prvi put pročitao scenario, nisam ni shvatio da je to mjuzikl. Kasnije sam pitao Kenija Ortegu da li mogu da budem u pabu dok se odvijaju muzički delovi, tako da sam mogao da izađem", rekao je Bejl, piše CNN, i dodao:

"Na kraju sam pomislio: 'Dođavola, daj da odradim to.' Ali, znao sam da to više nikada neću učiniti".

Iako film nije baš najbolje prošao, Bejl je istakao da ga danas posmatra iz drugačije perspektive. "Sada se na to osvrćem prilično rado. Bila je to odluka između odlaska na koledž i odlaska u Kaliforniju, da snimam 'Newsies'. Odlučio sam da snimim film. I to je bila neka vrsta obrazovanja", zaključio je.

Pogledajte još slika neverovatnih transformacija ovog glumca:

(Nova/ Mondo/ Marina Cvetković)